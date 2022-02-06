Впродовж 6 лютого на Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

"Синоптики очікують посилення західного вітру до 15-20 м/с в області та Івано-Франківську. Рівень небезпечності — перший, жовтий", — йдеться у дописі.

Станом на 08:55 6 лютого на горі Піп Іван Чорногірський погіршилися погодні умови. Рятувальники у мережі Facebook закликають туристів утриматися від походів у високогір'я.

"На горі — хмарно, видимість обмежена до 40 м, вітер південно-західний — 12-14 м/с, з поривами до 17 м/с. На стовпчику термометра — 13°C морозу", — йдеться у дописі.

Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост На горі Піп Іван Чорногірський обмежена видимість до 40 м

6 лютого на Івано-Франківщині буде хмарно з проясненням. Вдень падатиме невеликий дощ та мокрий сніг, у горах — сніг.

"Температура повітря вдень сягатиме від 1°C до 6°C, у високогір'ї стрілка термометра показуватиме від 1°C до 6°C морозу. В Івано-Франківську синоптики очікують пориви західного вітру 7-12 м/с за температури від 3°C до 5°C. Вологість повітря — 83%", — повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

На дорогах Франківщини 6 лютого утворюватиметься ожеледиця.

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