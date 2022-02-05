На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження у зв'язку зі сніголавинною небезпекою. Про це інформує відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

5 лютого синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку у горах Івано-Франківської області, другий рівень небезпечності.

"6-7 лютого у горах Івано-Франківської та Львівської областей буде значна сніголавинна небезпека третього рівня. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів у високогір'я!", — йдеться у дописі гідрометцентру.

Станом на 08:00 5 лютого за даними Українського гідрометцентру на станції Пожижевська температура повітря сягала -6 -4°С.

"Синоптики зафіксували на станції південно-західний вітер потужністю 8-10 м/с. На Пожижевській — хмарно, лежить сніг. Сніговий покрив є хуртовинний, нестабільний і перенесений низовою хуртовиною. Його висота становить 63-187 см", — йдеться у дописі.

Фото:Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Через сніголавинну небезпеку на Франківщині синоптики оголосили штормове попередження

Станом на 09:20 5 лютого на горі Піп Іван Чорногірський, де розташований Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, позначка термометра показала -10°С.

"На горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, зберігається видимість до 30 м. Рятувальники зафіксували південно-західний і західний вітер потужністю 6-7 м/с", — йдеться у дописі рятувальників.

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