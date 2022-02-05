logo logo
Через сніголавинну небезпеку на Франківщині синоптики оголосили штормове попередження
Регіони

Через сніголавинну небезпеку на Франківщині синоптики оголосили штормове попередження

Софія Шеметуха
·
·
Через сніголавинну небезпеку на Франківщині синоптики оголосили штормове попередження Фото:Facebook/Олександр Мальцев

На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження у зв'язку зі сніголавинною небезпекою. Про це інформує відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

5 лютого синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку у горах Івано-Франківської області, другий рівень Глибина снігового покриву, за якого може утворитися лавина 30-50 смнебезпечності.

"6-7 лютого у горах Івано-Франківської та Львівської областей буде значна сніголавинна небезпека третього рівня. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів у високогір'я!", — йдеться у дописі гідрометцентру.

Станом на 08:00 5 лютого за даними Українського гідрометцентру на станції Пожижевська температура повітря сягала -6 -4°С.

"Синоптики зафіксували на станції південно-західний вітер потужністю 8-10 м/с. На Пожижевській — хмарно, лежить сніг. Сніговий покрив є хуртовинний, нестабільний і перенесений низовою хуртовиною. Його висота становить 63-187 см", — йдеться у дописі.

Через сніголавинну небезпеку на Франківщині синоптики оголосили штормове попередженняФото:Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Через сніголавинну небезпеку на Франківщині синоптики оголосили штормове попередження

Станом на 09:20 5 лютого на горі Піп Іван Чорногірський, де розташований Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, позначка термометра показала -10°С.

"На горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, зберігається видимість до 30 м. Рятувальники зафіксували південно-західний і західний вітер потужністю 6-7 м/с", — йдеться у дописі рятувальників.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди