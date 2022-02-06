На Херсонщині у Козацькому через аварію на водопровідній мережі тимчасово припинили водопостачання до частини приватних будинків. Наразі ведуться ремонтні роботи.

Про це йдеться на сайті "Оnline Нова Каховка" з посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської громади Олександра Бараніченка.

Аварія сталась 5 лютого ввечері у селищі Козацькому, яке входить до Новокаховської ОТГ. Через порив на водопровідній магістральній мережі по вулиці Осінній без водопостачання залишились будинки на вулицях Осінній, Шевченка, Видригана та Набережній.

Як йдеться у повідомленні, зранку 6 лютого ремонтна бригада приступила до ліквідації аварії.

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