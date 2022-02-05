COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 1065 випадків захворювання

За добу, 4 лютого, в Херсонській області діагностували 1065 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 123 дитини та 34 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у жителів Херсонського району - 815 випадків. Також захворіли 85 жителів з Генічеського, 77 - з Бериславського, 45 - з Каховського та 43 людини зі Скадовського районів.

Стан хворих задовільний, 1014 хворих перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 51 людина.

Померли п'ятеро людей, одужав 91 житель області.

Наразі в області 89670 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

У Херсонській області за добу, 3 лютого, зафіксували 1057 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 117 дітей.

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