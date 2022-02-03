На автодороги України 25 січня виїхали "фантомні" патрулі. Це автомобілі поліції Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення правил дорожнього руху прямо в потоці. За першу ж добу роботи "фантоми" зафіксували 990 порушень правил дорожнього руху, а за чотири дні ― 4 тисячі порушень. Більше про роботу поліцейських автомобілів-фантомів та чи стає на українських дорогах безпечніше в ефірі Українського радіо розповів керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Атторнейс Юнайтед" Микола Голодняк.

Законодавче регулювання роботи автомобілів-фантомів

"Ідея фантомів не є новою. Вони використовуються у багатьох країнах світу. Але у ході її реалізації в Україні є багато недоліків законодавства, зокрема це стосується профільного закону Національної поліції, де в статті 40 зазначається, що обов'язково повинна міститись інформація про наявність автоматичної фото та відео фіксації на видному місці. І в той самий час очільники Нацполіції заявляють, що фантоми не мають жодних розпізнавальних знаків, щоб водії не змогли їх помітити та не порушувати правила дорожнього руху", – зазначає адвокат.

Друге питання виникає щодо регулювання безпосередньо використання вимірювальних пристроїв.

"Воно у нас регулюється Кабміном. Але існує наказ МВС №1026 2018-го року, і до цього наказу не внесені зміни щодо взагалі використання фантомів як таких", – зауважив він.

"Крім того, були внесені зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема у 222 статтю, але було виключено четверту частину статті 122, тобто порушення правил дорожнього руху і безпосередньо перевищення швидкості. Це дивно виглядає, тому що відповідно до вимог 222 статті поліція не може складати постанову про адмінправопорушення за перевищення швидкості. Тому щодо того, як воно буде реалізовуватися, то, на мою думку, є всі підстави звертатися до суду, і вже суд буде надавати оцінку правомірності цих доказів і фактично процесуальним порушенням", – зазначає Микола Голодняк.

Він зазначив, що у професійному середовищі юристів виникає питання, як піде судова практика і скільки водіїв буде притягатися до відповідальності. Однак результати цієї новації будуть зрозумілі десь за пів року.

Яка процедура фіксації порушень

"Фактично це буде фіксація на пристрої, які регламентуються Кабміном. Після фіксації правопорушення система буде розпізнавати номерні знаки, хоча ще залишається питання розпізнавання номерних та іменних знаків, знаків дипломатів та військових спецавтомобілів, тому що не всі бази можуть ототожнювати іменний номер і номер автомобіля, який зареєстрований в органах Національної поліції", – пояснює юрист.

За словами Голодняка після цього буде формуватися постанова про адміністративне порушення, і уповноважений поліцейський повинен проаналізувати це з дотриманням 222 та 122 статей Кодексу України про адмінправопорушення, а потім виносити адміністративну постанову з накладенням свого електронного підпису, і особа вже буде отримувати рішення або в "Дії", або в інших додатках, які уповноважені повідомляти про наявність штрафу.

Які порушення фіксують фантоми

"Заявляється, що фантоми будуть фіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної смуги руху або інші ситуації порушень правил дорожнього руху, що будуть призводити до тяжких наслідків, зокрема створення аварійної ситуації. Обіцяють, що ці фантоми будуть фіксувати проїзд смугою громадського руху", – повідомив Голодняк.

Чому всі фантоми однієї марки і кольору

"На даний момент "фантомні" патрулі ― це 4 автомобілі Skoda Kodiaq без поліцейського маркування. Хоча ще напередодні запуску патрулів у мережу "злили" держномери авто: КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ", – зазначив юрист.

"Колір тут не важливий. Щодо обрання марки та моделі автомобіля, то я думаю, що безпосередньо обумовлено технічними вимогами та вимогами регламентів. Тому що фіксуючий пристрій може стояти на певній висоті, мати певну оглядовість та інші технічні вимоги, тому під цю вимогу, мабуть, підходить Skoda Kodiaq. Але наскільки мої припущення правдиві, варто уточнювати у тендерній документації, чому закупляли саме ці автомобілі", – зазначає адвокат.

"Щодо номерів фантомів, то вони непоказні, тобто запам'ятати їх досить складно. Ці цифри в номері різнобіжні. Крім того, будь-хто з водіїв, керуючи транспортним засобом, все ж таки повинен слідкувати за дорожньою обстановкою, і не завжди у багато кого виходить роздивитися номерні знаки в дзеркало. Але сама наявність сірої Skoda, навіть якщо це не фантом, змусить водія, щоб він на всякий випадок зменшив швидкість і двічі подумав, чи треба йому порушувати правила дорожнього руху. Тому це буде як превентивна міра", – підсумував він.

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