Турист з Києва заблукав під час катань на лижах у Рахівському районі 4 лютого на гірськолижному курорті Драгобрат. Чоловіка шукали рятувальники, — повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.
"Чоловік катався на лижах, потрапив у туман і заблукав. Про це до Служби порятунку повідомили після обіду 4 лютого. Пошуки здійснювали фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи", — йдеться у повідомленні.
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Рятувальники зв’язались з туристом за допомогою радіостанції та о 13:45 знайшли його між горою Великий Верх та полониною Крачуняска. Стан здоров'я чоловіка – задовільний.
За інформацією ДСНС, загалом від початку 2022 року закарпатські рятувальники 87 разів виїжджали на аварійні та пошукові роботи в горах.
"В ході робіт врятували 100 осіб, з яких 79 громадянам надали невідкладну долікарську допомогу. Також 327 туристичних груп (загальною чисельністю 2795 осіб) отримали консультації, зареєстровані або супроводжені туристичними маршрутами", — йдеться у повідомленні.