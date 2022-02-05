Турист з Києва заблукав під час катань на лижах у Рахівському районі 4 лютого на гірськолижному курорті Драгобрат. Чоловіка шукали рятувальники, — повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.

"Чоловік катався на лижах, потрапив у туман і заблукав. Про це до Служби порятунку повідомили після обіду 4 лютого. Пошуки здійснювали фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зв’язались з туристом за допомогою радіостанції та о 13:45 знайшли його між горою Великий Верх та полониною Крачуняска. Стан здоров'я чоловіка – задовільний.

Фото: ДСНС у Закарпатській області 25-річного туриста з Києва знайшли рятувальники між горою Великий Верх та полониною Крачуняска.

За інформацією ДСНС, загалом від початку 2022 року закарпатські рятувальники 87 разів виїжджали на аварійні та пошукові роботи в горах.

"В ході робіт врятували 100 осіб, з яких 79 громадянам надали невідкладну долікарську допомогу. Також 327 туристичних груп (загальною чисельністю 2795 осіб) отримали консультації, зареєстровані або супроводжені туристичними маршрутами", — йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram