Світлина, на якій, зображений маланкар з села Кадубівці, визначили найкращим стріт-фото січня за версією Facebook-спільноти "Українська вулична фотографія". На ній хлопець, переодягнений у дівчину, позує біля запалених шин.

Про це повідомляє видання "Reporters".

Автор світлини — тернопільський фотограф Володимир Полиняк. Він розповідає, що їхав на Маланку у Вашківці та Красноїльськ, та авто зупинили маланкарі у Кадубівцях, які грали в "поліцію".

Увагу Полиняка привернув один з учасників колективу, вбраний у шубу та офіцерський кашкет.

"Мене зачарувало, як невимушено "модель" взаємодіяла зі мною, не виходячи з ролі", — написав фотограф.

На фото Маланкар з Кадубівців. Джерело: Володимир Полиняк Фото авторства Полиняка з Маланки

Тоді, 14 січня, він зробив світлину, яка й перемогла.

Модератори Facebook-спільноти "Українська вулична фотографія" щомісяця обирають найкраще фото. Роблять це разом з редакцією видання "Reporters".

Що відомо

"Reporters" — це українське видання, яке спеціалізується на репортажах. Спільнота "Українська вулична фотографія" налічує понад 15 тисяч учасників.

Маланка — народне свято напередодні старого Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Чернівецької області. Переберію проводять у ніч з 13 на 14 січня.

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