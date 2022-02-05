Світлина, на якій, зображений маланкар з села Кадубівці, визначили найкращим стріт-фото січня за версією Facebook-спільноти "Українська вулична фотографія". На ній хлопець, переодягнений у дівчину, позує біля запалених шин.
Про це повідомляє видання "Reporters".
Автор світлини — тернопільський фотограф Володимир Полиняк. Він розповідає, що їхав на Маланку у Вашківці та Красноїльськ, та авто зупинили маланкарі у Кадубівцях, які грали в "поліцію".
Увагу Полиняка привернув один з учасників колективу, вбраний у шубу та офіцерський кашкет.
"Мене зачарувало, як невимушено "модель" взаємодіяла зі мною, не виходячи з ролі", — написав фотограф.
Тоді, 14 січня, він зробив світлину, яка й перемогла.
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Модератори Facebook-спільноти "Українська вулична фотографія" щомісяця обирають найкраще фото. Роблять це разом з редакцією видання "Reporters".
Що відомо
- "Reporters" — це українське видання, яке спеціалізується на репортажах. Спільнота "Українська вулична фотографія" налічує понад 15 тисяч учасників.
- Маланка — народне свято напередодні старого Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Чернівецької області. Переберію проводять у ніч з 13 на 14 січня.
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