У Дніпрі вперше масштабно відзначають китайський новий рік. Вулиця Барикадна перетворилася на мініверсію кварталу Чайна-таун.

Тут можна скуштувати китайську автентичну їжу, взяти участь у майстер-класах, а також побачити китайські бойові мистецтва.

Суспільне Дніпро Вулиця Барикадна перетворилася на мініверсію Чайна-таун

Місцевий житель Ігор Сельдін каже: останнім часом у місті мало подібних заходів, тож вирішили розважитися з родиною.

Суспільне Дніпро Відвідувачів розважає танцюючий дракон

"Ми побачили дракона, який крокує проспектом - цікаво. Власне, заради нього і приїхали. Хоча тут багато цікавого, хочеться усе роздивитися і усе спробувати, сфотографуватися біля брами", - говорить чоловік.

Суспільне Дніпро Китайська брама - місце для фото

Павло приїхав на свято з 6-річною донькою Євою. На його думку такі заходи потрібні місту, щоб знайомитися з культурою та кухнею іншої нації.

Суспільне Дніпро Вулиця Барикадна (вид згори)

На відвідувачів також чекає перформанс - вигнання Злого Няня, а також вуличний лапшинний батл і танок Золотого Дракона.

Святкування продовжиться 6 лютого.

Читайте також

- Китайський Новий Рік-2022: які традиції та заборони

- Дніпро готується до святкування китайського нового року

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро