У Тернополі розпочався хокейний чемпіонат: змагаються 18 команд

18 команд з 9 регіонів беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті з хокею серед любителів на озері "Ternopil Hockey Classic-2022". Змагання відбуватимуться 5-6 лютого. Про це Суспільному розповів один з організаторів турніру Георгій Хвічія-Дуве.

За його словами, турнір проводять уже вшосте. Цьогоріч він відбувається на чотирьох майданчиках. Протягом двох днів хокеїсти проведуть 70 ігор.

Особливістю цьогорічних змагань стане виставковий поєдинок у форматі "3 на 3", який проведуть професійні хокеїсти.

"У ньому візьмуть участь спортсмени з хокейних клубів "Донбас" ( Донецьк) та СК "Сокіл" (Київ). Серед них – легенди українського хокею Сергій Варламов та Олександр Побєдоносцев. Загалом у кожній команді буде по чотири гравці: 3 польових гравця + воротар. Це буде перший матч просто неба в історії хокейної Суперліги України", – повідомила пресаташе Суперліги Катерина Шепель.

Фінальні ігри "Ternopil Hockey Classic-2022" відбудуться 6 лютого. Головна нагорода турніру – перехідний дерев`яний кубок.

Тернопільщину на цьогорічному чемпіонаті представлятимуть три команди: "Галицькі ведмеді" (Тернопіль), "Подоляни" (Тернопіль), "Автолідер" (Підволочиськ).

"Ternopil Hockey Classic" – щорічний чемпіонат з хокею серед любителів, який відбувається на тернопільському озері.

Особливість хокею на озері у тім, що гра відбувається просто неба за спрощеними правилами, немає воротаря та бортів на хокейному майданчику.

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