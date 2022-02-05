Від початку 2022-го року у Полтавській громаді склали більше 70 приписів на підприємців, які порушили вимоги щодо утримання прилеглих до їхніх установ територій. Торік їх було у 10 разів більше – понад 700. Серед порушень, зокрема, нерозчищені від снігу тротуари, розповів Суспільному заступник начальника інспекції з контролю за благоустроєм Полтавської міської ради Руслан Редько.

Згідно із законом України «Про благоустрій населених пунктів», стежити за прибиранням на території поблизу підприємств чи установ мають самі власники або орендарі. Зокрема, у зимовий період вони зобов’язані розчищувати місцевість поблизу від снігу, а зі стріх будівель, у яких розташована їхня фірма, повинні збивати бурульки, говорить Руслан Редько.

За його словами, у разі, якщо перехожі побачили, що місцевість біля магазину чи установи не розчищено від снігу або льоду, вони можуть звернутися до міського відділу реагування. Також про це можна повідомити інспекцію з контролю за благоустроєм.

«Після того, як ми отримуємо інформацію про порушення, відразу працівники інспекції проводять перевірки у закладі чи установі. Після чого, у разі наявності порушення, складають припис», — говорить Руслан Редько.

У приписі про недотримання вимог утримання об’єктів благоустрою зазначають інформацію про керівника установи та вид порушення. На його усунення дають від двох годин до п‘яти днів. Це залежить від виду порушення.

«Якщо припис не виконується, недобросовісний керівник буде нести адміністративну відповідальність за статею 152 КУпАП. За цією статею передбачений штраф від 850 до 1 700 гривень», — сказав заступник начальника інспекції з контролю за благоустроєм Полтавської міськради Руслан Редько.

За словами Руслана Редька, протягом минулого року на підприємців, керівників та орендарів у Полтавській громаді інспектори з контролю за благоустроєм склали 342 адмінматеріали щодо неналежного утримання прилеглих територій, а з початку 2022-го – 37.

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