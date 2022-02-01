У Полтаві планують демонтувати близько 80 тимчасових споруд

У Полтаві протягом цього року планують демонтувати близько 80 тимчасових споруд. Серед них, зокрема, металеві гаражі. Про це Суспільному повідомив заступник начальника міської інспекції з контролю за благоустроєм Руслан Редько. Торік таких споруд прибрали удвічі менше.

У дворі біля триповерхівки на вулиці Лідова, 1 у Полтаві розташовані майже десяток гаражів. Мешканець будинку Олександр Карнаух протягом двох років просить комунальників їх прибрати.

Фото: Суспільне Полтава Металеві гаражі на вулиці Лідова у Полтаві

"Гаражі стоять десь 30-40 років. Це з естетичної точки зору дуже негарно, що в центрі міста знаходяться такі споруди. Були приписи інспекції по контролю за благоустроєм по тому, щоб надати документи на законність знаходження цих гаражів на прибудинковій території", — каже мешканець будинку на вулиці Лідова Олександр Карнаух.

Споруди які, ймовірно, розташували незаконно, виявляють фахівці міської інспекції з контролю за благоустроєм або про них повідомляють жителі. Законність їхнього спорудження має з'ясувати районна у місті рада, каже Руслан Редько.

"Якщо цей гараж має документи, вони (райради міста – ред.) надають лист, що він має відповідні документи. Якщо немає відповідних документів, вони надсилають нам подання, відносно якого ми можемо здійснювати демонтаж незаконно встановленої споруди", — говорить заступник начальника інспекції з контролю за благоустроєм Полтавської міськради Руслан Редько.

Фото: Суспільне Полтава Металеві гаражі, які планують демонтувати

Близько 80 гаражів і тимчасових споруд у місті мають прибрати цього року, розповів заступник начальника міської інспекції з контролю за благоустроєм Руслан Редько. Гроші на це мають спрямувати після затвердження бюджету громади на сесії міськради. Щодо решти гаражів на вулиці Лідова, 1, на них дозволи є. Їх надавали приблизно 20 років тому, говорить головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Шевченківської райради Полтави Юрій Смирнов. Нині таке право є не у всіх жителів міста.

Фото: Суспільне Полтава Торік демонтували 43 тимчасові споруди

Під час розміщення та будівництва гаражів у Полтаві містяни мають керуватися додатком до рішення сесії міської ради від 13 серпня 2009-го року, розповів Суспільному головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Шевченківської районної у місті ради Юрій Смірнов. Згідно з документом, з 2009-го року гаражі у дворах біля багатоповерхівок встановлювати можуть лише пільгові категорії населення – це, зокрема, учасники бойових дій, ветерани, люди з інвалідністю тощо.

Як повідомив заступник начальника міської інспекції з контролю за благоустроєм Руслан Редько, торік у Полтаві демонтували 43 тимчасові споруди, з них – 17 металеві гаражі. Скільки грошей на це витратили Руслан Редько не повідомив.