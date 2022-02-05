Жителька Тернопільщини відзначає свої 100 років

Анастасія Пашко з Галущинців Підволочиського району святкує сторіччя. З ювілеєм її привітала вся родина та представники громади. Дочка ювілярки – Ніна Марущак розповіла Суспільному, що в Анастасії Пашко двоє дітей, п'ятеро внуків, семеро правнуків, шестеро праправнуків.
"Все життя мама була до нас терпеливою і доброю: не сердилася, не кричала, багато працювала, ніколи не сиділа, склавши руки", – каже жінка.
Чоловік Анастасії Пашко був ветераном Другої Світової війни, помер 35 років тому.
"Я народилася в Польщі в селі Бабиці Білгорайського повіту Люблінського воєводства. У ранньому віці ледь не вмерла від тифу. Після війни нас переселили. У часи Другої світової німецькі нацисти хотіли мене розстріляти", – згадує Анастасія Пашко.
"Одного разу вони робили облаву з псами в лісі, то я сховалася в мочарах, вирила яму під пнем, виламала очеретяну трубочку, щоби дихати, і просиділа так два дні. Лишилася живою. Вдруге зловили мене, побили, змусили вирити самій собі могилу. Але односельчанин заручився за мене, сказав, що я не партизаню і не в підпіллі, то мене й відпустили", – розповіла жінка.
Анастасія Пашко все життя працювала в колгоспі. У вільний час шила людям одяг, в'язала, вишивала.
"Моя мама прожила 90 років, сестра – 91, і мене Бог обдарував такою милістю – дочекати ста літ", – каже ювілярка.
"Мама має добру пам'ять, восени ще виганяла курей із грядок, і зараз нами, молодшими, підкеровує", – розповіла Ніна Марущак.
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