У Конотопі на Сумщині 5 лютого влаштували акцію на підтримку двох землячок, які беруть участь у Олімпіаді-2022. Це — Марина Анцибор та Вікторія Олех, повідомляє кореспондентка Суспільного, яка наразі присутня на заході.

У флешмобі взяли участь любителі лижного спорту, випускники різних років відділення лижних гонок Конотопської спортивної школи, родичі спортсменок.

"Хвилювалася сьогодні вранці, коли почалися старти у Пекіні. Дуже складні погодні умови, дуже складна лижня. Однак усе було гаразд. Марина дійшла до фінішу, була 54-ю. На жаль, високих результатів ми не можемо добитися. Найголовніше — брати участь і змагатися з чемпіонами світу", — сказала мама Марини — Ірина Анцибор.

Мама та сини Марини Анцибор

Також присутні поспілкувалися з Мариною через відеозв'язок.

За словами директорки Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Тамари Паламарчук, у кар'єрі Марини — це четверта Олімпіада, Вікторії — перша.

Що відомо про Марину Анцибор та Вікторію Олех

Марина Анцибор на світовій першості в Італії у 2013 році фінішувала 10-ю у жіночій естафеті.

Профільними для Марини перегонами зараз вважають спринтерські гонки та дистанції класичним стилем, хоча на попередніх Олімпіадах її, передусім, вважали естафетним бійцем.

Facebook Марина Анцибор

Вікторія Олех у 2021 році вдруге виступала в етапах Кубку світу і фінішувала 47-ю. Поки що це її найкращий результат в особистих змаганнях Кубка світу в кар'єрі.

Facebook Вікторія Олех

Що відомо

Україну на Олімпіаді-2022 в Пекіні представлятимуть 8 спортсменів із Сумщини.

Офіційним транслятором змагань в Україні є Суспільне: пряма трансляція Олімпіади-2022 на телеканалі UA: Перший та сайті Суспільне Спорт.

Для перегляду Олімпіади-2022 на сайті потрібно буде авторизуватися: зробити це можна через одну із соцмереж або поштову скриньку.

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