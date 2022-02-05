Аварійні дерева на кладовищі: як у місті на Рівненщині розв'язують цю проблему

До зрізання старих і аварійних дерев на кладовищі у Костополі залучили промислових альпіністів. Як розповів Суспільному завідувач кладовища Михайло Самчук, звичайна автовишка до дерев доїхати не може через щільність могил, тому мусили звернутися до арбористів.

Костопільчани часто зверталися із проханням зрізати аварійні дерева на старому кладовищі у місті, каже завідувач цвинтаря Михайло Самчук.

"У зв'язку з сильними літніми буревіями або налипанням мокрого снігу, ламалися гілки, верхівки, особливо ялин. Навіть були у нас ялини пошкоджені блискавками. І ці пошкоджені частини дерев падали на могили", – розповів чоловік.

Роботи з санітарної обрізки дерев на кладовищі ускладнює те, що треба подбати про збереження пам'ятників та огорожі, каже Михайло Самчук. Залучити автовишку неможливо, адже тут вона не проїде. Тому вирішили звернутися до бригади промислових альпіністів з Рівного. Таких фахівців ще називають арбористами. У своїй роботі вони використовують професійне спорядження та страховку.

Спочатку альпіністи знизу до верху обрізають усе гілля, потому зверху до низу розрізають стовбур. Тонке зрізане гілля падає на землю, а більші частини дерева спускають на мотузках, цей процес вони називають "завішуванням".

"Завжди, коли нас звуть – це складна ситуація, тобто неможливо дерево звалити з землі, з пня. І от зі спорядженням нагору вилазиш, де треба "завішуєш", опускаєш так, щоб нічого не зруйнувати знизу. Ця ситуація, як тут – показова. А там, де ніякої шкоди не завдасть, то можна так відрізати", – пояснює промисловий альпініст-арборист Олександр Чижаківський.

Роботу промислових альпіністів оплатили з місцевого бюджету. Завідувач кладовища каже, що цьогоріч планують зрізати всі старі та аварійні дерева. Залишать тільки малі та декоративні насадження. Зрізану деревину використають для опалення адмінприміщення кладовища.

Читати також

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram