У Полтаві завершився чемпіонат України з настільного тенісу серед спортсменів з порушеннями слуху. Полтавщину на змаганнях представили п’ятеро учасників. Загалом же із десяти областей приїхали 25 спортсменів, розповів Суспільному співорганізатор чемпіонату Олександр Верещака.

17-річний полтавець Максим Овчаренко готується до гри в настільний теніс. Хлопець – учасник чемпіонату України серед спортсменів з порушенням слуху.

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"Я спочатку займався і настільним тенісом, і футболом. Але потім мене тато переконав, щоб я займався настільним тенісом. Спочатку я не дуже хотів, але зараз без тенісу я не можу", - говорить тенісист Максим Овчаренко.

Максим – один із п’яти представників Полтавщини на чемпіонаті. Загалом учасників – 25. 31 січня для них останній третій день змагань. До них двічі на день тренувався Антон Велієв з Полтави.

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"Тренування у нас кожного дня, перед змаганнями особливо багато тренувань – дворазові тренування, включаючи фізичну підготовку. За тиждень приблизно 12 тренувань", - каже тенісист Антон Велієв.

"Спочатку змагаються всі спортсмени, чоловіки та жінки у своїх категоріях. Так виявляють особистого переможця чемпіонату України. Потім у парах – чоловіки в парах окремо, жінки окремо, та змішані пари – це чоловік та жінка", - говорить співорганізатор змагань Олександр Верещака.

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Учасників з Полтавщини до змагань готував Микола Закладний.

"Перший день проходили одиночні змагання. Із першого по четверте місце в особистому змаганні зайняли саме спортсмени Полтави. Наші дві пари розіграли перше та друге місце в парних іграх, і зараз наші команди будуть розігрувати фінал", - пояснює тренер чоловічої дефлімпійської збірної України з настільного тенісу Микола Закладний.

Переможці чемпіонату гратимуть у складі збірної України на Дефлімпійських іграх, які відбудуться у травні у Бразилії.

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