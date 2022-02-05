1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

4 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1171 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 42 533 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 4 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 31 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2173 (+34);

Гадяцький – 1817 (+33);

Гадяч – 2745 (+41);

Глобинський – 3392 (+2);

Горішні Плавні – 8091 (+125);

Гребінківський – 1754 (+10);

Диканський – 2009 (+31);

Зіньківський – 3168 (+11);

Карлівський – 3336 (+12);

Кобеляцький – 2890 (+14);

Козельщинський – 1899 (+11);

Котелевський – 2285 (+62);

Кременчук – 20126 (+209);

Кременчуцький – 2849 (+16);

Лохвицький – 3867 (+14);

Лубенський – 1925 (+14);

Лубни – 6507 (+25);

Машівський – 1554 (+11);

Миргород – 5126 (+65);

Миргородський – 2160 (+18);

Новосанжарський – 2359 (+12);

Оржицький – 1464 (+5);

Пирятинський – 2719 (+1);

Полтава – 52721 (+245);

Полтавський – 8199 (+50);

Решетилівський – 2013 (+10);

Семенівський – 1576 (+6);

Хорольський – 2717 (+54);

Чорнухинський – 678 (+2);

Чутівський – 1774 (+13);

Шишацький – 2180 (+15).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 158 073 людей. Одужали за увесь час 141 466 людей, а летальних випадків — 3 984 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 12 623 жителів регіону.

Що відомо: