1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

4 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1171 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 42 533 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 4 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 31 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2173 (+34);
- Гадяцький – 1817 (+33);
- Гадяч – 2745 (+41);
- Глобинський – 3392 (+2);
- Горішні Плавні – 8091 (+125);
- Гребінківський – 1754 (+10);
- Диканський – 2009 (+31);
- Зіньківський – 3168 (+11);
- Карлівський – 3336 (+12);
- Кобеляцький – 2890 (+14);
- Козельщинський – 1899 (+11);
- Котелевський – 2285 (+62);
- Кременчук – 20126 (+209);
- Кременчуцький – 2849 (+16);
- Лохвицький – 3867 (+14);
- Лубенський – 1925 (+14);
- Лубни – 6507 (+25);
- Машівський – 1554 (+11);
- Миргород – 5126 (+65);
- Миргородський – 2160 (+18);
- Новосанжарський – 2359 (+12);
- Оржицький – 1464 (+5);
- Пирятинський – 2719 (+1);
- Полтава – 52721 (+245);
- Полтавський – 8199 (+50);
- Решетилівський – 2013 (+10);
- Семенівський – 1576 (+6);
- Хорольський – 2717 (+54);
- Чорнухинський – 678 (+2);
- Чутівський – 1774 (+13);
- Шишацький – 2180 (+15).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 158 073 людей. Одужали за увесь час 141 466 людей, а летальних випадків — 3 984 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 12 623 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19