logo logo
1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
КОРОНАВІРУСВАКЦИНАРегіони

1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
·
1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: google.com

4 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1171 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 42 533 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 4 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 31 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2173 (+34);
  • Гадяцький – 1817 (+33);
  • Гадяч – 2745 (+41);
  • Глобинський – 3392 (+2);
  • Горішні Плавні – 8091 (+125);
  • Гребінківський – 1754 (+10);
  • Диканський – 2009 (+31);
  • Зіньківський – 3168 (+11);
  • Карлівський – 3336 (+12);
  • Кобеляцький – 2890 (+14);
  • Козельщинський – 1899 (+11);
  • Котелевський – 2285 (+62);
  • Кременчук – 20126 (+209);
  • Кременчуцький – 2849 (+16);
  • Лохвицький – 3867 (+14);
  • Лубенський – 1925 (+14);
  • Лубни – 6507 (+25);
  • Машівський – 1554 (+11);
  • Миргород – 5126 (+65);
  • Миргородський – 2160 (+18);
  • Новосанжарський – 2359 (+12);
  • Оржицький – 1464 (+5);
  • Пирятинський – 2719 (+1);
  • Полтава – 52721 (+245);
  • Полтавський – 8199 (+50);
  • Решетилівський – 2013 (+10);
  • Семенівський – 1576 (+6);
  • Хорольський – 2717 (+54);
  • Чорнухинський – 678 (+2);
  • Чутівський – 1774 (+13);
  • Шишацький – 2180 (+15).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 158 073 людей. Одужали за увесь час 141 466 людей, а летальних випадків — 3 984 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 12 623 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди