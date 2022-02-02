Вінницька "Нива" обіграла команду "Поділля" із Хмельницького у товариському матчі із рахунком 2:1. Про це повідомляють на сторінці футбольного клубу у Facebook.

Змагалися команди 2 лютого у Вінниці на стадіоні педагогічного коледжу, що на Старому місті.

Стартовий склад вінницької команди був такий: Гурідов, Кучер, Петрик, Сербул, Граматик, Худік, Брижчук, Георгієв, Громок, Загорулько та гравець на перегляді. Саме він та Малярчук із лави запасних забили два голи у ворота хмельничан. Вінничани ж при цьому теж пропустили один м'яч у свої.

Читайте також