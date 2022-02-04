У Вінниці підняли прапор олімпійського комітету

У Вінниці четвертого лютого біля будівлі міської ради урочисто підняли Державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України. Захід приурочили до старту зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

"Сьогодні свято олімпійського прапора. Сьогодні по всій країні піднімають олімпійські прапори на честь наших олімпійців, які будуть виступати на зимових Олімпійських іграх у Пекіні", — каже голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Павло Хникін.

Фото: Суспільне

Підняти олімпійський прапор доручили учаснику перших юнацьких олімпійських ігор з легкої атлетики Вадиму Адамчуку.

Вадим Адамчук

"Сьогодні мене запросив Павло Хникін підняти прапор. Хочеться підтримати наших спортсменів і побажати їм вдалих виступів і олімпійських медалей", — сказав Вадим Адамчук.

Фото: Суспільне

Вінниччину представлятиме на зимових Олімпійських іграх Валентина Камінська.

Валентина Камінська, фото Вінницька облдержадміністрація

За словами начальника управління спорту та рухової активності обласного департаменту гуманітарної політики Сергія Чернявського, п'ятого лютого у спортсменки буде перший старт.

Сергій Чернявський

Валентина вже є учасницею двох олімпійських ігор, розповідає Чернявський. Попередньо, щоправда, виступала за Білорусь. Три роки тому прийняла громадянство України. Живе у місті Бар. Останніх пів року була на навчально-тренувальних зборах.

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