Речі для тих, хто потребує, збирають волонтери у Берегові

Три торбини одягу за цей тиждень зібрали в Берегові у громадському центрі "Кожен може допомогти". Про це Суспільному розповіла заступниця керівника Центру Тетяна Вовкунович. Жителі вже четвертий рік приносять волонтерам одяг, взуття, іграшки та інші речі.
Тетяна Вовкунович працює в меблевому магазині. Саме сюди берегівчани приносять одяг. Деякі зібрані речі, розповідає жінка, волонтери продають. Для цього поставили спеціальний намет перед магазином зі скринькою для грошей.
"Вже її прив’язуємо, бо вже один раз її вкрали. Прив’язуємо й тоді люди кидають туди гроші. Потім раз у місяць ми забираємо з неї гроші, записуємо, скільки є, бо ми ведемо документацію. Є такі люди, хто просто так кидає гроші, скільки може». Буває іноді так, що магазин ще зачинений, а вони під дверима залишають або на стіл ставлять у наметі. Починаючи зі спідньої білизни, дуже багато дитячого одягу приносять, навіть посуд, який уже не потрібний, приносять: це ложки, виделки, тарілки, а також постільну білизну приносять: куртки, шапки, шарфи — все таке. Книжки дитячі приносять, іграшки дитячі приносять", — розповіла Тетяна Вовкунович.
Усі речі вона сортує. Далі частину віддає до місцевих лікарень. Також — дітям ветеранів російсько-української війни.
"Буває, що приносять хороші речі, навіть щось нове. Я то відкладаю. Навіть іграшки плюшеві майже нові приносять. Я це відкладаю, а потім додаємо до цукерок і так є подаруночки. Комусь там іграшку м’яку дамо, комусь книжки дадуть, комусь олівці нові принесуть. Я так складаю собі і потім на Новий Рік або на Миколая ми то роздаємо. В нас є список дітей воїнів АТО, котрі загинули, зі всієї Закарпатської області. Я собі розписала за районами. Ось так ми займаємося, возимо їм", — каже заступниця голови Центру.
Берегівський громадський центр волонтери заснували у 2014 році. Збирати речі та гроші почали у 2019-му.
"Починаємо з весни й так потихеньку. З 6 червня до 13 грудня ми зібрали 32 425 гривень. Так ми щороку даємо звіт про те, куди ми гроші діли", — каже Тетяна Вовкунович.
Наразі пункт збору речей тимчасово не працює, за словами жінки, через збільшення кількості інфікованих коронавірусом. Відновити роботу планують за тиждень.