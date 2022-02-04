Речі для тих, хто потребує, збирають волонтери у Берегові

Три торбини одягу за цей тиждень зібрали в Берегові у громадському центрі "Кожен може допомогти". Про це Суспільному розповіла заступниця керівника Центру Тетяна Вовкунович. Жителі вже четвертий рік приносять волонтерам одяг, взуття, іграшки та інші речі.

Тетяна Вовкунович працює в меблевому магазині. Саме сюди берегівчани приносять одяг. Деякі зібрані речі, розповідає жінка, волонтери продають. Для цього поставили спеціальний намет перед магазином зі скринькою для грошей.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Вже її прив’язуємо, бо вже один раз її вкрали. Прив’язуємо й тоді люди кидають туди гроші. Потім раз у місяць ми забираємо з неї гроші, записуємо, скільки є, бо ми ведемо документацію. Є такі люди, хто просто так кидає гроші, скільки може». Буває іноді так, що магазин ще зачинений, а вони під дверима залишають або на стіл ставлять у наметі. Починаючи зі спідньої білизни, дуже багато дитячого одягу приносять, навіть посуд, який уже не потрібний, приносять: це ложки, виделки, тарілки, а також постільну білизну приносять: куртки, шапки, шарфи — все таке. Книжки дитячі приносять, іграшки дитячі приносять", — розповіла Тетяна Вовкунович.

Усі речі вона сортує. Далі частину віддає до місцевих лікарень. Також — дітям ветеранів російсько-української війни.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Буває, що приносять хороші речі, навіть щось нове. Я то відкладаю. Навіть іграшки плюшеві майже нові приносять. Я це відкладаю, а потім додаємо до цукерок і так є подаруночки. Комусь там іграшку м’яку дамо, комусь книжки дадуть, комусь олівці нові принесуть. Я так складаю собі і потім на Новий Рік або на Миколая ми то роздаємо. В нас є список дітей воїнів АТО, котрі загинули, зі всієї Закарпатської області. Я собі розписала за районами. Ось так ми займаємося, возимо їм", — каже заступниця голови Центру.

Фото: Суспільне Закарпаття

Берегівський громадський центр волонтери заснували у 2014 році. Збирати речі та гроші почали у 2019-му.

"Починаємо з весни й так потихеньку. З 6 червня до 13 грудня ми зібрали 32 425 гривень. Так ми щороку даємо звіт про те, куди ми гроші діли", — каже Тетяна Вовкунович.

Наразі пункт збору речей тимчасово не працює, за словами жінки, через збільшення кількості інфікованих коронавірусом. Відновити роботу планують за тиждень.

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