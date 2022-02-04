У дворі Верховного суду вночі зникли 68 автомобілів

У ніч проти 4 лютого із внутрішнього двору Верховного суду України зникли 68 автомобілів на понад 13 мільйонів гривень. Співробітники апарату звернулися до поліції, аби повідомити про можливе правопорушення. Про це повідомляє пресслужба вищої судової установи України.

"У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вулиця Пилипа Орлика, 4, 4-А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України", – ідеться у повідомленні.

Верховний Суд України, виявивши зниклі автівки, повідомив органи нацполіції про можливе правопорушення.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу