У районі Садгора в Чернівцях виникла пожежа. Там горить суха трава.

Про це Суспільному сказав співробітник управління ДСНС області Дмитро Сливка.

Доповнено. О 21:48 очевидці повідомили, що пожежу загасили. Суспільному поки не підтвердили цю інформацію в управлінні ДСНС.

Відео Суспільному надіслали очевидці. На них видно вогонь. Наразі невідомо, яка площа загоряння.

Інформація доповнюється...

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