У районі Садгора в Чернівцях виникла пожежа. Там горить суха трава.
Про це Суспільному сказав співробітник управління ДСНС області Дмитро Сливка.
Доповнено. О 21:48 очевидці повідомили, що пожежу загасили. Суспільному поки не підтвердили цю інформацію в управлінні ДСНС.
Відео Суспільному надіслали очевидці. На них видно вогонь. Наразі невідомо, яка площа загоряння.
Інформація доповнюється...
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