У Білівцях Чернівецької області місцеві жителі створили пожежну станцію. Там чергують четверо рятувальників-волонтерів. У селі вирішили створити власну пожежну команду, бо до найближчого підрозділу рятувальників 25 кілометрів, звідки не завжди можуть доїхати вчасно.

Про це Суспільному розповів пожежник-волонтер Олександр Кочурка.

За його словами, траплялися випадки, коли доводилось самотужки гасити загоряння в селі. Зараз мають обладнання та пройшли інструктаж від рятувальників з Хотина.

Місцеві пожежники не отримуватимуть зарплату, водночас основна їхня робота — на підприємстві в селі.

Пожежну машину надали рятувальники з Чернівців, а відремонтував її місцевий підприємець Володимир Дубчак. Також він надав місце для розташування станції й купив обладнання.

За словами діловодки села Тетяни Галак, місцева станція обслуговуватиме й кілька сусідніх населених пунктів.

Читайте також

В одному з мікрорайонів Чернівців буде централізоване водопостачання: що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]