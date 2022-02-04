Дві тисячі гривень кожній породіллі. У Мені, що на Чернігівщині, платитимуть гроші жінкам з будь-якого регіону, якщо вони приїдуть народжувати саме сюди. Таким чином місцева влада хоче збільшити кількість пацієнток пологового відділення, щоб лікарня мала змогу отримала відповідний пакет від НСЗУ.

З 1 січня Менська міська лікарня за пологи буде отримувати трохи більше семи тисяч гривень замість 15. Так сталося через постанову Кабміну, згідно з якою лікарні можуть отримувати від НСЗУ гроші за пакетом послуг на пологи, якщо мають більше 150 породіль на рік. Відділення у Мені у минулому році прийняло 141 пологи, тому тепер фінансується за терапевтичним пакетом, який двічі менший. Наразі різницю покриває лікарня власним коштом.

"В принципі, якщо десь щось скоротити, а пологове відділення потрібне для міста, не важливо, чи воно велике, можемо обійтись без цього, але без скорочення не обійтися. Тобто ми можемо приймати пологи, отримувати за це сім тисяч. Так, не будемо у великих плюсах. Але нічого страшного не станеться", – говорить завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Менської міської лікарні Олег Тимошенко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Менської міської лікарні Олег Тимошенко

Раніше директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна пояснювала Суспільному, що лікарня зможе отримати пакет за пологи згодом, якщо протягом трьох місяців поспіль матиме 38 породілль. Станом на 4 лютого у менському пологовому відділенні народило семеро жінок. Щоб збільшити цю цифру, Менська громада прийняла програму, за якою кожній породіллі місцевого відділення платитимуть дві тисячі гривень, незалежно від місця її реєстрації.

"Думаємо, що це дасть можливість стимулювати людей, привабить народжувати саме в Мені людей із інших громад, жінок. Короп, Сосниччина – будь-хто може приїхати до нас, ми відкриті для всіх. Ну і, звісно ж, дасть можливість зберегти наше відділення пологове", – каже голова Менської громади Геннадій Примаков.

ФОТО: Суспільне Чернігів Голова Менської громади Геннадій Примаков

На перше півріччя 2022 року заклали на виплати 200 тисяч гривень. Цього вистачить на матеріальну допомогу сотні жінок. Якщо бажаючих буде більше, програму розширюватимуть – за словами Примакова, гроші на це є.

Чи допоможе програма збільшити кількість пологів, завідувач відділення Олег Тимошенко не прогнозує. Говорить, зменшення народжуваності – проблема загальноукраїнська. У Мені за останні десять років кількість пологів зменшилася вдвічі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Менська ЦРЛ

Ірина у менському відділенні народжувала вдруге. Говорить, вирішила так, бо довіряє тутешнім лікарям, а дві тисячі на її вибір не вплинули б.

"Якщо жінка налаштована саме на цей пологовий будинок, гроші не мають значення. Я після перших пологів почувалася добре тут і вирішила, що другі пологи також будуть тут".

ФОТО: Суспільне Чернігів Породілля Ірина

Наталія живе у Києві, там народила двох дітей. Говорить, матеріальна допомога може стимулювати вагітних не їхати далеко, щоб народжувати.

"Менська територіальна громада зацікавлена в тому, щоб зберегти це відділення і нашому народу давати приємні бонуси – чому б і ні. Я сама народжувала, двоє дітей у мене, і компенсувати дорогу далеко… То чому б і тут не народжувати. Тут єдине – люди бояться, що неякісна медична допомога".

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія (народжувала в Менській ЦРЛ)

За словами Олега Тимошенка, за останні три роки у менському пологовому не втратили жодної дитини.

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