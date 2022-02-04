"Відкрий очі". У Вінниці пройшла акція на підтримку веганства

У Вінниці пройшла акція захисників тварин "Відкрий очі". За підрахунками Суспільного до неї доєдналися 12 людей.

Організаторка акції Тамара Х‘юман каже, створили акцію, щоб транслювати правду про те, що відбувається з тваринами в різних індустріях.

"Я вважаю, що сьогодні у нас є все, щоб відмовитися від експлуатації тварин. Ми можемо бути здоровими та щасливими не використовуючи тварин задля їжі, одягу, косметики, розваг. Ні смак, ні звичка, ні традиція не можуть бути виправданням жорстокості", - каже організаторка акції Тамара Х‘юман.

Фото: Суспільне

Додає, тема веганства в суспільстві не дуже поширена, оскільки Україна — м'ясо-молочна країна, однак МОЗ підтвердило, що такий спосіб харчування є повноцінним.

Тим, хто зупинявся та цікавився акцією, зоозахисники розповідали про веганство як про спосіб життя, а також про те, як безпечно на нього перейти.

Триватиме акція до 19:00. У Вінниці вона проходить вдесяте.

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