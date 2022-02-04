"Відкрий очі". У Вінниці проходить акція на підтримку веганства

У Вінниці проходить акція захисників тварин "Відкрий очі". За підрахунками Суспільного до неї доєдналися 12 людей.

Акція проходить на Європейській площі.

Організаторка акції Тамара Х‘юман каже, створили акцію, щоб транслювати правду про те, що відбувається з тваринами в різних індустріях.

"Я вважаю, що сьогодні у нас є все, щоб відмовитися від експлуатації тварин. Ми можемо бути здоровими та щасливими не використовуючи тварин задля їжі, одягу, косметики, розваг. Ні смак, ні звичка, ні традиція не можуть бути виправданням жорстокості", - каже організаторка акції Тамара Х‘юман.

Фото: Суспільне

Додає, тема веганства в суспільстві не дуже поширена, оскільки Україна — м'ясо-молочна країна, однак МОЗ підтвердило, що такий спосіб харчування є повноцінним.

Тим, хто зупинявся та цікавився акцією, зоозахисники розповідали про веганство як про спосіб життя, а також про те, як безпечно на нього перейти.

Триватиме акція до 19:00. У Вінниці вона проходить вдесяте.

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