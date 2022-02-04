На підприємстві Чернівцівтеплокомуненерго відсторонили від роботи 10 працівників, які не мають довідки про щеплення від COVID-19. Це дані на 4 лютого. Відсторонювати їх мали право через наказ МОЗу.

Про це Суспільному повідомила керівниця відділу кадрового забезпечення підприємства Олена Проценко.

"Ми проводили пояснювальну роботу, організовували зустріч з лікарями. Частково це допомогло, дехто щепився. Решту довелось відсторонити, такі вимоги", – говорить Проценко.

Також 18 працівників перебувають на лікарняному.

Суспільне повідомляло, що на Чернівцітеплокомуненерго усунули 21 працівника. Це інформація станом на 2 лютого. Опісля частина співробітників зробила щеплення.

Ми надсилали інформаційні запити до 27 комунальних підприємств Чернівців. На момент публікації отримали 12 відповідей. Згідно з ними, працівників відсторонили в Чернівцітеплокомуненерго, Містосервісі, Міськліфті та Спецкомунтрансі.

Згідно з наказом МОЗу, з 31 січня невакцинованих працівників мають не допускати до роботи. За час прогулів їм не виплачуватимуть зарплату, повернутись до роботи можна принаймні з одним щепленням від коронавірусу. Також працювати можна з довідкою про одужання не менш як за три місяці чи повідомленням про протипокази до вакцинації.

Що відомо

З листопада 2021 року в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих освітян, працівників центральних органів влади й місцевих адміністрацій. Пізніше перелік розширили.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 1 лютого в області першою дозою щепили 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.

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