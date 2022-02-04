У Чернівцях за тиждень відсторонили від роботи 38 працівників комунальних підприємств, які нещеплені від COVID-19. Усувати їх керівники мали право через наказ МОЗу, який почав діяти 31 січня. Під час простою комунальники не отримуватимуть зарплату.

Найбільше невакцинованих працівників на підприємстві Чернівцітеплокомуненерго — 39. З них відсторонили від роботи 21 людину. Інші 18 — перебувають на лікарняному.

"Ми пояснювали, навіщо потрібне щеплення, організовували зустріч з лікарями. Частково це допомогло. Решту — мусили усунути, такі вимоги", — повідомила Суспільному начальниця відділу кадрів Олена Проценко.

За її словами, відсторонювали працівників на місяць, якщо вони зроблять щеплення, то зможуть поновитись на роботі. Для цього потрібно принести довідку про вакцинацію.

На підприємстві Містосервіс відсторонили від роботи 15 працівників. Загалом є 32 невакциновані робітники, але семеро з них надали довідки від лікарів про перенесення COVID-19 або протипоказання до вакцинації, інші — хворіють або перебувають у відпустці. Цю інформацію надали у відповіді на запит Суспільного. Також ми надіслали запити в інші комунальні підприємства:

У Чернівціводоканалі 19 невакцинованих працівників, їх не усунули, але готують документи щодо цього. Водночас 43 працівників перебувають на лікарняному.

У Бюро технічної інвентаризації чверть працівників невакциновані, їх не відсторонили. Четверо співробітників відмовилися від вакцинації та працюють дистанційно, інші — мають протипокази до вакцинації, або перебувають у відпустці.

20 працівників Тресту зеленого господарства нещеплені. Жодного з працівників не відсторонили, оскільки вони мають довідку про перенесення хвороби, перебувають на лікарняному або у відпустці.

У Міськліфті відсторонили одного співробітника, інший звільнився. Ще четверо невакцинованих надали довідки про те, що нещодавно перехворіли коронавірусом.

Також відсторонили одного невакцинованого працівника Спецкомунтрансу.

Нікого не усували від роботи у Міськсвітлі. Невакциновані працівники мають протипоказання до вакцинації.

За словами начальниці відділу комунікацій міськради Оксани Меленко, у міськраді вакциновано 100% працівників. Також від коронавірусу вакцинувалися всі працівники парку імені Шевченка, кладовища на вулиці Зеленій, кінотеатру "Чернівці" та муніципального інфоцентру.

Журналісти Суспільного Буковина надіслали інформаційні запити до 27 комунальних підприємств Чернівців. На момент публікації отримали 12 відповідей.

Згідно з наказом МОЗу, з 31 січня невакцинованих працівників мають не допускати до роботи. За час прогулів їм не виплачуватимуть зарплату, повернутись до роботи можна принаймні з одним щепленням від коронавірусу. Також працювати можна з довідкою про одужання не менш як за три місяці чи повідомлення про протипокази до вакцинації.

Що відомо

З листопада 2021 року в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих освітян, працівників центральних органів влади й місцевих адміністрацій. Пізніше перелік розширили.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 1 лютого в області першою дозою щепили 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.

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