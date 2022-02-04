У фондах Миколаївського краєзнавчого музею зберігаються три пам’ятники Володимиру Леніну та пам’ятник Григорію ПетровськомуГригорій Петровський — Один із ініціаторів створення надзвичайної комісії, яка відповідала за фізичний терор на окупованих територіях колишньої Російської імперії. З листопада 1920 до червня 1938 р. член Політичного бюро ЦК КП(б)України. Один з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років. Був головою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, головою Всеукраїнського революційного комітету. З боку УРСР підписав Договір про утворення СРСР і був одним зі співголів ЦВК СРСР. Також був головою Всеукраїнського ЦК незаможних селян., які демонтували відповідно до Закону про декомунізацію. 4 лютого прибрали барельєф із зображенням Леніна з пам'ятника "Юність".
Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський.
За словами Валерія Чернявського, демонтований барельєф зберігатиметься у фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
"Наша задача його зберегти саме як витвір людського розуму, як витвір мистецтва. Мистецтво доволі специфічне, оскільки монументалістика радянської доби хоч і мала ідеологічний зміст, але вона надзвичайно цікава залишається з мистецтвознавчої точки зору", — сказав Валерій Чернявський.
Голова Громадської організації "Бузький гард. Миколаїв" Ілля Зелінський розповів, що про демонтаж пам'ятника із символікою тоталітарного режиму та зображенням Леніна говорили з 2015 року.
"Ми не проти, що це культура, але їй місце в музеї з відповідним маркером, що це було і через що воно зараз поза законом. На вулицях сучасного українського міста не повинно бути пропаганди ворожих до держави ідеологій. Була боротьба за українську державність 100 років тому і конкретно Ленін, конкретно комсомольці, конкретно вся ця історія пов’язана з більшовизмом — це була ворожа до української державності ідеологія і взагалі структура", — сказав Ілля Зелінський.
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Як сказала жителька Миколаєва Ілона, пам'ятники Леніну стоять в інших країнах.
"Сенс цього всього, у всьому світі пам'ятники Леніну стоять, а у нас що? Це наша історія, ми повинні її знати, пам’ятати та робити висновки", — розповіла Ілона.
Окрім барельєфа Леніна, на пам'ятнику "Юність" демонтували дошку з написом "Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года" та табличку зі словами поета Володимира Маяковського: "Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол".
Як розповів заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва, на демонтаж елементів пам'ятника гроші із міського бюджету не виділялись, це - благодійна акція від підприємців міста.
"Виконують роботи підприємці, ми до них звернулись по допомогу, щоб вони провели за свої кошти цей демонтаж, проводять за підтримки адміністрації. Суспільство і виконавчі органи, виконавчий комітет прийняв таке рішення, є закон про декомунізацію, є рішення суду, тому важливо було це зробити", — сказав Антон Ужва.
За словами Антона Ужви, барельєф та інші елементи пам'ятника "Юність" передали до краєзнавчого музею приблизно о 13:00.
Що відомо
- Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" був прийнятий Верховною радою 9 квітня 2015 року.
- Рішення про демонтаж елементів пам'ятника "Юність" прийняли 8 грудня 2021 року на засіданні виконкому Миколаївської міськради.