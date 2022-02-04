У фондах Миколаївського краєзнавчого музею зберігаються три пам’ятники Володимиру Леніну та пам’ятник Григорію Петровському, які демонтували відповідно до Закону про декомунізацію. 4 лютого прибрали барельєф із зображенням Леніна з пам'ятника "Юність".

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський.

За словами Валерія Чернявського, демонтований барельєф зберігатиметься у фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

"Наша задача його зберегти саме як витвір людського розуму, як витвір мистецтва. Мистецтво доволі специфічне, оскільки монументалістика радянської доби хоч і мала ідеологічний зміст, але вона надзвичайно цікава залишається з мистецтвознавчої точки зору", — сказав Валерій Чернявський.

Голова Громадської організації "Бузький гард. Миколаїв" Ілля Зелінський розповів, що про демонтаж пам'ятника із символікою тоталітарного режиму та зображенням Леніна говорили з 2015 року.

"Ми не проти, що це культура, але їй місце в музеї з відповідним маркером, що це було і через що воно зараз поза законом. На вулицях сучасного українського міста не повинно бути пропаганди ворожих до держави ідеологій. Була боротьба за українську державність 100 років тому і конкретно Ленін, конкретно комсомольці, конкретно вся ця історія пов’язана з більшовизмом — це була ворожа до української державності ідеологія і взагалі структура", — сказав Ілля Зелінський.

Як сказала жителька Миколаєва Ілона, пам'ятники Леніну стоять в інших країнах.

"Сенс цього всього, у всьому світі пам'ятники Леніну стоять, а у нас що? Це наша історія, ми повинні її знати, пам’ятати та робити висновки", — розповіла Ілона.

Фото: Валентини Гуровіої/Суспільне Миколаїв Опускають демонтований зі стели барельєф

Окрім барельєфа Леніна, на пам'ятнику "Юність" демонтували дошку з написом "Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года" та табличку зі словами поета Володимира Маяковського: "Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол".

Як розповів заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва, на демонтаж елементів пам'ятника гроші із міського бюджету не виділялись, це - благодійна акція від підприємців міста.

"Виконують роботи підприємці, ми до них звернулись по допомогу, щоб вони провели за свої кошти цей демонтаж, проводять за підтримки адміністрації. Суспільство і виконавчі органи, виконавчий комітет прийняв таке рішення, є закон про декомунізацію, є рішення суду, тому важливо було це зробити", — сказав Антон Ужва.

За словами Антона Ужви, барельєф та інші елементи пам'ятника "Юність" передали до краєзнавчого музею приблизно о 13:00.

Що відомо

Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" був прийнятий Верховною радою 9 квітня 2015 року.

Рішення про демонтаж елементів пам'ятника "Юність" прийняли 8 грудня 2021 року на засіданні виконкому Миколаївської міськради.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.