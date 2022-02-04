Аварія на Полтавщині: що відомо про стан 11 травмованих

Троє із 11-ти людей, які травмувалися під час аварії на Полтавщині, у тяжкому стані. Зіткнення сталося 3 лютого близько 19-ї години у Лубенському районі. Решта людей у стані середньої тяжкості, а деяких лікарі уже відпустили додому.

На узбіччі дороги Пирятин-Суми біля села Вишневе Лубенського району стоїть ушкоджена вантажівка, а поруч – розкидані шматки пластику та металу.

Фото: Суспільне Полтава Узбіччя дороги Пирятин-Суми

"Сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів, а це вантажівка «Renault Magnum», легковика "Chery Amulet", мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter»" та вантажівки "Volvo"", — каже речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Внаслідок аварії травмувалися 11 людей: водії легковика, мікроавтобуса та пасажири останнього. Їх госпіталізували. Трьох чоловіків доправили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, каже Олександр Сиченко.

Фото: Суспільне Полтава Уламки на дорозі, які залишилися після аварії

"Чоловік 1987-го року народження, перебуває в реанімації з політравмою. Стан його тяжкий. Він на апаратному диханні. У нього травма черепа, переломи, мозкова гематома, забій мозку. А також переломи є у нього ребер і кінцівок. Чоловік 1987-го року народження, перебуває в реанімації з політравмою. Стан його тяжкий. Він на апаратному диханні. Двоє інших чоловіків 19-ти та 65-ти років – з травами і також порізами, мабуть, від скла. Стан їх задовільний", — говорить виконувач обов’язків директора Лубенської лікарні інтенсивного лікування Олександр Сиченко.

"Уже пізно було ввечері, тому всі почали спати. Хвилин після 15-20 від’їзду від Пирятина, після сильного удару, маршрутка перевернулася", — говорить травмований Ігор Рижков.

Дізнавшись про аварію, вночі до лікарні приїхав син Ігоря Рижкова Олег.

Фото: Суспільне Полтава Лубенська лікарня інтенсивного лікування

"Коли сталася аварія, батько знайшов у собі сили і зателефонував своєму шефу, бо не встиг матері додзвонитися. Вона зателефонувала матері, мати – мені. Я сам одразу зібрався, буквально у перші 20 хвилин. З другом з Києва приїхали сюди до лікарні, коли вже застали всіх у палатах, уже всіх «підшили». Більш-менш привели до тями", — додав син Ігоря Рижкова Олег.

Ще сімох людей доправили до Пирятинської лікарні. Двоє із них – у реанімації у тяжкому стані, ще п’ятеро у стані середньої тяжкості у хірургічному відділенні, розповів телефоном директор медзакладу Олександр Гаркавенко. Ще одну дитину після аварії батьки відвезли до Сумської дитячої лікарні. За словами медичної директорки установи Оксани Сташко, дитину оглянули медики і відпустили додому. Госпіталізації вона не потребувала.

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження з ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 286-ї Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження", — говорить речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

За словами Юлії Кваші, за це передбачено до восьми років позбавлення волі.

Як повідомила диспетчерка служби, якій належить маршрутка, що потрапила в аварію, пасажири були застраховані. Більше інформації пообіцяли надати згодом.

Що відомо:

Аварія сталася 3 лютого близько 20:00 на автодорозі Пирятин – Суми поблизу села Вишневе Лубенського району. Зіткнулися рейсовий мікроавтобус "Mercedes-Benz-Sprinter", вантажівки "Renault Magnum" та "Volvo", а також легковик "Cherry Amulet".