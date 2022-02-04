На Полтавщині в аварії травмувалися 11 людей

У Лубенському району зіткнулися рейсовий мікроавтобус, дві вантажівки та легковик. Через аварію травмувалися 11 людей. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

За її словами, аварія сталася 3 лютого близько 20:00 на автодорозі Пирятин – Суми поблизу села Вишневе Лубенського району. Зіткнулися рейсовий мікроавтобус «Mercedes-Benz-Sprinter», вантажівки «Renault Magnum» та «Volvo», а також легковик «Cherry Amulet».

фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця події

Через аварію мікроавтобус перекинувся на бік. Травми отримали 11 людей. Це водій легковик та кермувальник мікроавтобуса, а також дев’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Їх доставили до Лубенської, Пирятинської та Сумської лікарень, розповіла речниця.

фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця події

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.