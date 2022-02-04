НАЗК оскаржить дії судді, яка не подає е-декларацію через "релігійні переконання"

Національне агентство з питань запобігання корупції оскаржить рішення столичного Окружного адміністративного суду у справі судді Олександри Брагіної, яка відмовляється подавати електронну декларацію через нібито її релігійні переконання.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції оскаржить рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) у справі судді Олександри Брагіної. Так, ОАСК задовольнив позов судді та зобов’язав НАЗК прийняти щорічні декларації Олександри Брагіної за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в НАЗК, раніше суддя відмовилась подавати е-декларації за 2019 та 2020 роки, мотивуючи це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис.

"Наразі громадськість не зможе ознайомитись із деклараціями судді за 2019 та 2020 роки, оскільки їх не подано до Реєстру декларацій всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", — пояснили правоохоронці.

Нині неподання Олександрою Брагіною декларації за 2020 рік розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.

Що відомо

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