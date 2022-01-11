Нардеп Волинець не задекларував автівку за мільйон гривень – розслідування

Народний депутат від фракції партії "Батьківщина" Михайло Волинець не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander вартістю понад мільйон гривень, зареєстрованим на його сина.

Як повідомляє Радіо Свобода, цю інформацію підтвердила перевірка, проведена Національним агентством із запобігання корупції.

"У НАЗК встановили, що, таким чином, він вказав у декларації недостовірні відомості на суму понад мільйон гривень, що є ознаками злочину, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – зазначається у повідомленні.

Проаналізувавши дані з Єдиного інформаційного простору системи безпеки "Безпечне місто", співробітники агентства встановили, що Волинець понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander, що підтверджується знімками фотофіксації у період з 6 квітня до 31 грудня 2020 року.

Окрім того, перевірка виявила постійні маршрути, пов’язані з місцем проживання нардепа, його місцем роботи, а також об’єктом нерухомості, який належить його матері. Інформацію про маршрут підтвердили дані, отримані від експлуатаційної компанії відносно радіобрелків, якими користувався нардеп для в’їзду і виїзду. Як зазначають у НАЗК, вони збіглися з його рухом по маршруту, встановленим за допомогою системи "Безпечне місто".

"Вказане може свідчити про користування суб’єктом декларування вказаним транспортним засобом не менше від половини днів звітного періоду, у тому числі, але не виключно, 31.12.2020", – зазначають в агентстві.

При цьому сам Волинець пояснив НАЗК, що не користувався цим автомобілем. Нардеп стверджує, що натомість використовує "карту киянина" та пересувається громадським транспортом, однак іноді використовує службовий транспорт Верховної ради, а під час відряджень – залізничним транспортом.

Раніше журналісти програми "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) звернули увагу на те, що Волинець користується автомобілем Toyota Highlander. Розслідувачі зафіксували нардепа поруч з автівкою у січні-лютому 2021 року. При цьому Волинець не вказував позашляховик у деклараціях ані за 2019, ані за 2020 роки.

Із вересня 2019 року автівка зареєстрована на сина нардепа Андрія Волинця. За оцінкою НАЗК, вартість позашляховика може становити більш як мільйон гривень.

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