Рівненський футбольний клуб “Верес” програв житомирському “Поліссю” у матчі Winter Cup в Туреччині. Поєдинок відбувся 4 лютого. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик анонсував участь у грі на боці житомирян, він вийшов на поле під кінець гри. Що ж до “Вереса”, то він зіграв три спаринги на зимових зборах, здобув нічию, поразку та в одному матчі розгромив суперника із рахунком 4:0.

Перший тайм

З самого початку поєдинку команда Юрія Вірта мала два хороших шанси для швидкого голу, однак обидва рази рівняни затягнули з останнім пасом. Після ще кількох непоганих моментів рівняни заробили пенальті: захисник “Полісся” Нестеров сфолив проти Сергія Петька. На 10-й хвилині удар з 11-ти метрів пробив захисник “Вереса” Роман Гончаренко. 1:0.

На 27-й хвилині Шастал виходив на побачення з Богданом Когутом - голкіпер “Вереса” врятував свою команду. Далі житомиряни додали у грі і на 31-й хвилині це принесло результат: Грицук двічі поспіль асистував Шасталу, після першого удару ворота рівнян врятував Ігор Солдат, але з другої спроби житомиряни все ж заштовхали м‘яча у ворота. 1:1.

Уже за дві хвилини кіпер рівнян Богдан Когут парирував удар Будківського,після добивання м'яч пролетів повз ворота. Воротар “Вереса” також врятував ворота на 42-й хвилині, провівши сейв після удару Будківського.

Другий тайм

Другий тайм агресивніше розпочали футболісти "Полісся", загалом на полі була боротьба із чималою кількістю фолів, натомість глядачі майже не бачили ударів по воротах.

На 69-й хвилині “Полісся” вийшло вперед: Янаков ідеально виконав штрафний удар - точно в ближню дев‘ятку, обвівши стінку. “Полісся” - “Верес” - 2:1.

На 77-й хвилині на полі з’явився боксер Олександр Усик. Небезпечних моментів біля воріт суперника він не створив. Зрештою, поєдинок завершився із мінімальною перемогою житомирян.

Розклад спарингів у Туреччині:

7 лютого — "Левські" (Софія, Болгарія)

8 лютого — "Металіст" (матч Winter Cup)

10 лютого — "Широкі Брієг" (Боснія і Герцоговина)

12 лютого — "Чорноморець" (матч Winter Cup)

13 лютого — "Санднес Ульф" (Норвегія)

В Україну рівняни планують повернутися 19-го лютого.

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