Будівництво нових станцій Олексіївської лінії метрополітену планують почати навесні 2022 року.
Проєкт будівництва затверджений, тендери оголошені, повідомила 4 лютого пресслужба Харківської міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
"Навесні визначиться переможець тендеру, це буде серйозна міжнародна корпорація. І починаємо будувати метро! Передбачені на це гроші вже лежать на рахунках. Також будуватимемо електродепо на станції "Перемога", щоб обслуговувати рухомий склад. І нові поїзди теж уже замовляємо", — сказав Терехов.
Міська влада не вперше анонсує початок робіт. Перед місцевими виборами у жовтні 2020 року Терехов обіцяв, що будівництво двох станцій розпочнуть до кінця 2020 року: "Почнемо цього року, подивимося, як піде, але думаю, що за чотири роки ми побудуємо ці станції, принаймні, план-графік у нас такий".
Що відомо
- Будівництво двох станцій метро, "Державінська" та "Одеська", у міськраді назвали стратегічними напрямками бюджету на 2021 рік.
- У грудні 2021 року гендиректор метро Андрій Гармаш повідомив, що генпідрядника мають визначити у першому півріччі 2022 року. Тривалість процедур у міськраді пояснювали процедурами у співпраці зі Світовим банком.
- Через будівництво двох станцій під знесення потрапили понад 140 об'єктів. Нові вагони для метро Харків хоче закупити у Китаї.