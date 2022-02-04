Будівництво нових станцій Олексіївської лінії метрополітену планують почати навесні 2022 року.

Проєкт будівництва затверджений, тендери оголошені, повідомила 4 лютого пресслужба Харківської міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Навесні визначиться переможець тендеру, це буде серйозна міжнародна корпорація. І починаємо будувати метро! Передбачені на це гроші вже лежать на рахунках. Також будуватимемо електродепо на станції "Перемога", щоб обслуговувати рухомий склад. І нові поїзди теж уже замовляємо", — сказав Терехов.

Міська влада не вперше анонсує початок робіт. Перед місцевими виборами у жовтні 2020 року Терехов обіцяв, що будівництво двох станцій розпочнуть до кінця 2020 року: "Почнемо цього року, подивимося, як піде, але думаю, що за чотири роки ми побудуємо ці станції, принаймні, план-графік у нас такий".

Що відомо