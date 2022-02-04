3D-друк і моделі ракет: як черкаські гімназисти працюють в STEAM-лабораторії

У Черкаській гімназії №9 розпочалися уроки у STEAM-лабораторії. Нині це єдина школа в області, де школярі опановують одразу декілька предметів, вивчають робототехніку та ракетомоделювання, розповіла Суспільному директорка закладу Ірина Топчій.

За словами вчителя Бориса Ховряка, у лабораторії можна показати учням способи побудови ракет:

"Є набори, які демонструють механіку, пневматику, екологічну електроніку. Є і 3D-друк, який дає можливість друкувати окремі компоненти роботів", — розповів педагог.

Суспільне Черкаси

Нині модель однієї із деталей ракети готує десятикласниця Анастасія Цамелюк. На те, щоб вигадати та виготовити досконалу модель, розповіла дівчина, їй знадобиться щонайменше три тижні:

"Я хочу бути інженером, то мені знадобиться і моделювання, і програмування, і пошук правильних шляхів виконання цих завдань".

Суспільне Черкаси

Іншу модель – пульт для ракети – розробляє Юлія Жосан. Зі слів дівчини, він слугуватиме для кріплення.

Оснащення нової лабораторії дівчині подобається, бо, пояснила вона, воно дає можливість розробляти та створювати щось своє, унікальне:

"Я тут можу розвивати свої можливості, пробувати щось нове. Ми працюємо з роботами, 3D-окулярами, вивчаємо нові технології".

Суспільне Черкаси

3D-окуляри найбільше зацікавили та Артема Прилепського.

"З їхньою допомогою можна побачити те, що важко показати на практиці, наприклад, політ ракети, як працює ракетне паливо, як воно горить, будову атома і різних молекул", – пояснив учень.

За словами вчителя Бориса Ховряка, STEAM-лабораторія розрахована для навчання учнів 5-11 класів:

"Ми єдина школа в Черкаській області, одна з небагатьох в Україні, яка вводить робототехніку в курс інформатики під час навчання. Також ми проводимо там трудове навчання та уроки технологій. Окрім цього, 10-11 класи активно вивчають мікроконтролери та датчики, як вони працюють".

Суспільне Черкаси

Створювати лабораторію почали два роки тому задля реалізації інтегрованої освіти, пояснила директорка закладу Ірина Топчій.

"Там немає предмета в чистому вигляді – математики чи фізики, але є інтеграція, яка нині дуже потрібна", розповіла вона.

За словами директорки, цей проєкт реалізували завдяки співфінансуванню із міського та обласного бюджетів. В цілому, на нього спрямували 3 мільйони гривень.

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