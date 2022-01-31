Командний чемпіонат України з легкої атлетики відбувався 29-30 січня у Сумах. Приймав його Палац студентського спорту Сумського державного університету. За підсумками змагань, перше місце посіла команда з Київської області.

425 спортсменів і спортсменок з 26 регіонів України змагались у стрибках у висоту, довжину, потрійному стрибку та стрибках з жердиною, штовханні ядра, у бігові на 60 метрів, 60 метрів з бар’єрами, 200 метрів, 400 метрів, 800 метрів, 1500 та 3000 метрів, 2000 метрів з перешкодами.

Київська команда від початку змагань розраховувала на перемогу. Про це розповіла представниця команди Анжела Балахонова. "У минулому році на цих змаганнях команда Києва посіла перше місце. У цьому теж розраховуємо теж тільки на перше місце - у стрибках з жердиною, стрибках у висоту і, я думаю, спринті", - сказала вона.

Команда Донецької області розраховувала потрапити хоча б до п'ятірки кращих, бо багато спортсменів хворіють, розповіла представниця команди Тетяна Серорез.

Через хвороби спортсменів від Харківської області участь у змаганнях взяли і юніори, розповів представник цієї команди Микола Халаім. "Але будемо за призове місце боротися", - сказав він.

Перше командне місце у підсумку повторно здобула команда Києва. На другому місці фінішували легкоатлети Дніпропетровської області, на третьому – Харківської.

Результати команди Сумщини

У 2021 році команда Сумщини у цих змаганнях посіла п’яте місце. У цьому мала свої плани на місце у трійці лідерів.

" В індивідуальних заліках маємо вигравати. Сьогодні ми виграли у спортивній ходьбі золоту медаль", - розповів представник команди Сумської області Сергій Шерстюк.

У спортивній ходьбі на дистанції 5 тисяч метрів "золото" здобув Олег Свистун. У жінок на цій дистанції Аліна Ткач фінішувала в кроці від трійки кращих – на четвертій позиції. Олександр Погорілко показав другий час у забігові на дистанції 400 метрів.

Сумчанам покращити минулорічний результат не вдалось, вони посіли 7 місце.

Що відомо

У 2021 році трійку кращих склали легкоатлети Києва, Донецької та Харківської області.

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