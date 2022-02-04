У Сумах підняли державний та Олімпійський прапори на підтримку українських олімпійців. Церемонія відбулась по всій Україні. На базі у Токарях побував кореспондент Суспільного Олександр Качанов.

Церемонія відбулась під час чемпіонату міста з біатлону 4 лютого. Участь у ній взяли юні спортсмени, їхні тренери, судді та олімпійці Сумщини – Олена Петрова, Тетяна Антипенко та Олександр Ушкаленко.

Олена Петрова учасниця чотирьох Олімпійських Ігор. У дев’яносто восьмому у японському Нагано здобула «срібну» медаль Олімпіади в індивідуальних перегонах на 15 км. Жінка говорить: "Сьогодні ми піднімаємо прапор державний і прапор Національного Олімпійського комітету України. Тим самим виражаємо підтримку нашим спортсменам, які будуть представляти на Олімпіаді країну".

Чотири Олімпіади й у Тетяни Антипенко. Говорить – перші Ігри запам’ятовуються на все життя: "Це була мета кожного спортсмена і мене також. Я думаю, вона запам’ятається назавжди".

На Олімпіаді у Нагано виступав і триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Олександр Ушкаленко. Сьогоднішня церемонія – трамплін для майбутніх олімпійців, вважає Олександр.

Учасники церемонії підняли прапори під акапельне виконання гімну України.

Після цього у Токарях продовжився чемпіонат міста Суми з біатлону. Сьогодні учасники змагались у спринті.

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