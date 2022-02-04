На Вінниччині відсторонили 40 медиків через відсутність вакцинації від COVID-19

40 працівників медичних закладів Вінниччини відсторонили від роботи через відсутність щеплення від коронавірусу. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
З них — 9 лікарів та 31 медсестра.
"Відсторонили 9 лікарів, з них найбільше це 2 лікарі в міському стоматологічному центрі, по 1 лікарю в Тиврівській, Томашпільській, Бершадській, Жмеринській і в міській лікарні №1 і в двох обласних лікарнях", — розповідає Тетяна Бондаренко.
В закладах первинного рівня, жодного відстороненого медичного працівника немає, —додає Бондаренко.
Що відомо
- Міністерство охорони здоров’я України розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково вакцинуватися.
- До закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів додали заклади охорони здоров’я, комунальні підприємства, установи та організації, а також органи місцевого самоврядування.
- Тих, хто не вакцинувався, відсторонюють від роботи без збереження заробітної плати.