На Вінниччині відсторонили 40 медиків через відсутність вакцинації від COVID-19

40 працівників медичних закладів Вінниччини відсторонили від роботи через відсутність щеплення від коронавірусу. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

З них — 9 лікарів та 31 медсестра.

"Відсторонили 9 лікарів, з них найбільше це 2 лікарі в міському стоматологічному центрі, по 1 лікарю в Тиврівській, Томашпільській, Бершадській, Жмеринській і в міській лікарні №1 і в двох обласних лікарнях", — розповідає Тетяна Бондаренко.

В закладах первинного рівня, жодного відстороненого медичного працівника немає, —додає Бондаренко.

Що відомо