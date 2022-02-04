На Івано-Франківщині шахраї ошукали жінку на 130 тис. грн. Аферисти використали схему "вашу картку буде заблоковано". Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
До поліцейських звернулася жителька Галицької територіальної громади. Жінка розповіла, що до неї зателефонував чоловік та відрекомендувався співробітником фінансової установи.
"Він запевнив жінку, що її банківську картку заблокують. Аби убезпечити гроші, їй необхідно швидко зняти весь залишок та частинами через термінал перевести на інший рахунок. Жінка виконала всі умови афери", — повідомили в поліції.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
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