Хотіла купити палети. Прикарпатка переслала шахраям 51 тис. 400 грн — Нацполіція

33-річна жителька Богородчанської громади хотіла купити палети та перерахувала шахраям 51 тис. 400 грн. Після того, як вона не отримала замовлення, звернулася до поліцейських. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

Слідчі з’ясували, що жінка через Інтернет замовила палети для опалення.

"Вона перерахувала "продавцям" для оплати 51 тис. 400 грн. Жінка втратила гроші та не отримала своє замовлення", — йдеться у дописі.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У поліції Прикарпаття повідомили, як безпечно купувати товари онлайн:

не поспішайте робити передоплату. Шахраї можуть створювати сторінки-дублікати з товарами. Від себе вони додають тільки номер телефону і банківської карти. Усі Інтернет-афери, пов’язані з продажами, об’єднує одна умова – стовідсоткова оплата або передоплата на рахунок;

обов’язково перевіряйте інформацію про продавця в Інтернеті. Введіть у пошукову систему номер телефону, e-mail, реквізити для оплати та інші дані про продавця. Так можна знайти відгуки клієнтів або ж інформацію, яка компрометує;

якщо вам пропонують перерахувати гроші на рахунок, вимагайте від продавця (або покупця) копію паспорта, а від інтернет-магазинів – реєстраційні документи. Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх людей. Тому звертайте увагу на розбіжності між анкетними даними продавця та власниками карткового рахунку;

Низька ціна — перша ознака обману. Перевіряйте вартість товару у мережі або в магазинах.

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