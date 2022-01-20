Хотіла купити палети. Прикарпатка переслала шахраям 51 тис. 400 грн — Нацполіція

33-річна жителька Богородчанської громади хотіла купити палети та перерахувала шахраям 51 тис. 400 грн. Після того, як вона не отримала замовлення, звернулася до поліцейських. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
Слідчі з’ясували, що жінка через Інтернет замовила палети для опалення.
"Вона перерахувала "продавцям" для оплати 51 тис. 400 грн. Жінка втратила гроші та не отримала своє замовлення", — йдеться у дописі.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 шахрайство — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.Кримінального кодексу України.
У поліції Прикарпаття повідомили, як безпечно купувати товари онлайн:
- не поспішайте робити передоплату. Шахраї можуть створювати сторінки-дублікати з товарами. Від себе вони додають тільки номер телефону і банківської карти. Усі Інтернет-афери, пов’язані з продажами, об’єднує одна умова – стовідсоткова оплата або передоплата на рахунок;
- обов’язково перевіряйте інформацію про продавця в Інтернеті. Введіть у пошукову систему номер телефону, e-mail, реквізити для оплати та інші дані про продавця. Так можна знайти відгуки клієнтів або ж інформацію, яка компрометує;
- якщо вам пропонують перерахувати гроші на рахунок, вимагайте від продавця (або покупця) копію паспорта, а від інтернет-магазинів – реєстраційні документи. Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх людей. Тому звертайте увагу на розбіжності між анкетними даними продавця та власниками карткового рахунку;
- Низька ціна — перша ознака обману. Перевіряйте вартість товару у мережі або в магазинах.
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