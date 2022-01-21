В Одесі влаштували акцію пам'яті на честь захисників Донецького аеропорту

На честь вшанування пам'яті загиблих воїнів-"кіборгів", які тримали оборону Донецького аеропорту, в Одеському аеропорту грав оркестр ВМС, розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

Оркестр у складі 25 людей грав о 13 годині. Представники Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗСУ виконали композиції "Шана", "Мелодія" та "Інтро", розповів начальник військово-оркестрової служби ВМС ЗСУ Любомир Сукенник.

"Вшанування наших "кіборгів" ми почали з сигналу "Шана", який виконувався у супроводі труби й барабана. Після того ми виконали мелодію Мирослава Скорика, яка вже протягом багатьох років асоціюється з українським народом, яка неповторно підкреслює нашу душу, наш менталітет і розвиток нашої країни в напрямку творчості", – розказав начальник оркестрової служби.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Музиканти грали для усіх відвідувачів аеропорту.

"На жаль, багато людей не знає про цю трагедію, але хоча б люди бачать оркестр, починають дивитися новини й хоча б якось розуміють для чого, і навіщо це було зроблено", – сказав спостерігач Денис Гірік.

"Люди захищали нашу країну, гинули там. Звичайно, їх треба поважати і пам’ятати завжди. Це було класно. Я взагалі вперше побачив таке, щоб в аеропорту таке відбувалося. Ну і жива музика завжди гарна, вона приємно звучить та її приємно слухати", – поділився враженнями Валентин Денисенко.

"Взагалі мені сподобалося. Можливо, частіше таке проводити, звертаючи увагу на себе, як державність, як цілісність, будемо казати так. Воно бере за душу, можна так сказати. Гарно, музично, помірно, я очікував, що будуть різкі звуки, але це так було гарно, мелодично", – зазначив відвідувач аеропорту Юрій Шевченко.

Що відомо

Від 16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту, які з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року утримували його оборону.

За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали "кіборгами", а форпост українських "кіборгів" став символом української мужності, оплотом українського духу.

У вересні 2014 року Російські та Українські війська боролися за територію Міжнародного аеропорту "Донецьк". Оборона терміналів тривала 242 дні. 800 Українських військових загиблі, 2000 отримали поранення.

Бої закінчилися після руйнації терміналів аеропорту.

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