22 січня до Дня соборності України на Приморському бульварі в Одесі організували "живий ланцюг", а курсанти Одеської військової академії, представники ВМС та курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ вишикувались у слово "Разом", повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на місці.

О 12 годині дня біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібрались місцеві мешканці та курсанти. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять всіх воїнів, які поклали своє життя за Українську Державу. Після чого заспівали Гімн України.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Курсанти та представники ВМС вишикувались у слово "Разом". Букву "О" зробили з фігури двох сердець.

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Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Після того, як слово було складено, курсанти та військові створили "живий ланцюг", взявшись за руки.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

За словами організаторки акції Наталі Михайленко, участь у заході взяли близько 450 людей.

"Україна намагалася бути Єдиною. Її намагалися розірвати на частини тому, я прийшла у такий день сюди, аби показати, що Україна все ж таки Єдина. Київ, Одеса, Чернігів, Донецьк — це все Україна. Я думаю, що в інших міста також люди вийшли, аби показати, що Україна Єдина", — розповіла учасниця заходу Ольга Ходіс.

Суспільне Одеса

Що відомо

День Соборності України — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулось у 1919 році.

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.

Від 30 грудня 2011 року, указом на той час Президента України Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Однак 13 листопада 2014 року Указом п'ятого Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.

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