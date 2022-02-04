У Тернополі вшанували пам’ять військовослужбовця Олександра Орляка

У Тернополі вшанували бійця російсько-української війни Олександра Орляка. Він загинув 7 років тому поблизу міста Дебальцеве на Донеччині.

На могилу військовослужбовця прийшли 20 людей. Це рідні, друзі та представники обласного терцентру комплектування та соцпідтримки. Про це розповів начальник обласного відділу Міністерства в справах ветеранів Микола Казюк.

За його словами, вони поклали квіти до могили бійця, а військовий капелан Микола Квич відправив на кладовищі панахиду. Також зранку в Архикатедральному соборі відбулася поминальна служба.

Фото:Відділ у справах ветеранів у Тернопільській області Поминальна служба

Олександр Орляк служив у 128-ій окремій гірсько-піхотній бригаді. Був головним сержант-командиром гармати. Загинув 6 лютого 2015 року. Його поранило уламком гранати під час виконання бойового завдання поблизу Дебальцевого. Того ж року бійця посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня та присвоїли звання "Почесний громадянин Тернополя". Також у травні 2015 року на фасаді 5 школи Тернополя, де навчався Олександр Орляк, відкрили пам'ятну дошку.

Що відомо

Урок пам'яті загиблого під час російсько-української війни Олександра Орляка відбувся в Тернополі

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