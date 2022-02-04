Чернігівщина посіла друге місце в рейтингу працевлаштувань випускників вишів

Чернігівська область стала другою в Україні за кількістю працевлаштованих випускників вищих навчальних закладів. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя став найкращим в області та посів третє місце в загальному рейтингу. Це – результат першого моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти. Його проводило Міністерство освіти і науки України, підсумки опублікувало 3 лютого.

Результати дослідження показують, що Чернігівська область набрала 1,213 балів (у середньому, відповідно до балів, які набрали заклади) з 1,25 можливих. Такий же результат має Сумська область, але посіла перше місце, оскільки вишів з вищим балом мала більше.

Всього аналізували 138 закладів вищої освіти по Україні. Детальніше про моніторингові групи і про те, як саме робили дослідження, можете дізнатися за посиланням.

До переліку потрапили чотири виші Чернігівщини:

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут",

Національний університет «Чернігівський колегіум»,

Національний університет «Чернігівська політехніка».

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Отримав максимальну кількість балів – 1,25, і увійшов до 15% найкращих. Оцінка зайнятості – 70,35 (найвища в Україні – 71,12), відсоток зайнятих – 63,8. 13% випускників з них працюють за фахом.

ФОТО: zeft.in.ua НДУ імені Миколи Гоголя

Як розповіла в коментарі Суспільному начальниця соціально-гуманітарного відділу університету Віталіна Скороход, найбільший успіх у працевлаштуванні мають випускники спеціальності «Хореографія». З боку роботодавців користуються попитом вчителі точних наук: фізика, інформатика. Каже, у школах громад не вистачає саме таких фахівців.

«Буває, нам телефонують з громад і кажуть, що є така-то вакансія. Через деканат ми пропонуємо її своїм випускникам. Також у нас на сайті є анкета для роботодавця».

За словами Віталіни Скороход, нині молодь не хоче їхати на роботу в сільську місцевість, бо прагне працювати в містах.

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"

Отримав 1,15 балів. 62,68% зайнятих випускників, з них 0% – за фахом. Оцінка зайнятості – 62,69.

Національний університет «Чернігівський колегіум»

Посідає сьоме місце в рейтингу. Має максимальну кількість балів та 69,1 – оцінку зайнятості. 9,8% випускників працюють за фахом, всього працевлаштованих – 64%.

ФОТО: Суспільне Чернігів НУЧК імені Т.Г. Шевченка

За словами проректора з науково-педагогічної роботи, питань молодіжної політики та іміджевої діяльності Анатолія Тимошенка, найвищий рівень працевлаштувань мають педагогічні спеціальності, оскільки на професію вчителя є держзамовлення, відчутно більше, ніж на інші. За ними навчається більша кількість студентів.

«Факультет дошкільної початкової освіти і мистецтв, то тут працевлаштування саме за дипломом буде один з найвищих по нашому університету. Якщо взяти середню і старшу школу – то тут уже проблеми».

Разом з тим, за словами Тимошенка, до шкіл випускники не дуже поспішають.

«Апелюють тільки до одного – низька заробітна плата і досить складні умови роботи. Наразі є навіть у місті Чернігові вакансії вчителів, але вони лишаються відкритими. Молоді люди хочуть 10-15 тисяч як мінімум, а їх там нема».

Національний університет «Чернігівська політехніка»

36 місце в рейтингу, 1,2 бали. Оцінка зайнятості – 64. 64,1% випускників – працевлаштовані, і 0 – за фахом.

ФОТО: ЧЕлайн НУ "Чернігівська політехніка"

Як розповіла в коментарі Суспільному завідувачка Центру розвитку кар’єри НУЧП Олена Петрик, в університеті ведуть роботу зі сприяння працевлаштування студентів старших курсів. Наприклад, в університеті є Банк вакансій – база даних та вакансії від роботодавців, які напряму звертаються до вишу.

«Найбільш затребувані спеціальності: ІТ, часто шукають економістів, зокрема – фахівців для супроводження тендерних закупівель. Часто запитують про працівників технічних спеціальностей різні підприємства, і не тільки з нашої області, а і з сусідніх».

Разом з тим, каже Олена Петрик, значна кількість студентів старших курсів уже мають роботу, при тому офіційну.

«Якщо звернути увагу на випуск 2021 року, то ми можемо говорити про 90-95% працевлаштування наших студентів. Найкращі показники забезпечують ІТ-спеціальності: комп’ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, електроенергетика. Непогані показники мають технічні спеціальності, публічне управління та адміністрування, економічні спеціальності».

Нижчі показники у спеціальностей: менеджмент і соціальна робота. За словами Олени Петрик, нині ринок праці перевантажений такими спеціалістами.

Загалом по Україні

Згідно з даними моніторингу, високі показники працевлаштування по таким спеціальностям:

Медицина (лікувальна справа), стоматологія та педіатрія – 92,02%,

Цивільний захист та пожежна безпека, правоохоронна діяльність – 83,50%,

Спеціальності в медичній галузі (крім суто лікарських) – 72,71%.

Однак ці галузі та спеціальності передбачали зазвичай обов’язковий розподіл випускників закладів вищої освіти на робочі місця в державному секторі (станом на час проведення моніторингу).

Низький відсоток працевлаштувань:

Інформаційні технології та прикладна математика (крім інженерії програмного забезпечення) – 37,61%,

Інженерія програмного забезпечення – 27,37%,

Морський та внутрішній водний транспорт – 14,1%.

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