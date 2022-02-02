18 позовів подали до судів працівники шкіл і садочків Чернігова на директорів закладів. Усе через відсторонення від роботи без щеплення проти коронавірусу. Про це Суспільному розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура.

За його словами, наразі суди розглянули сім справ. Рішення у всіх ухвалили на користь відсторонених. Їх мають допустити до роботи і виплатити компенсацію за вимушений прогул.

Вчитель-логопед дитячого садка №53 Марина Кошельник – одна з тих, хто виграла суд. 28 січня Деснянський суд ухвалив скасувати наказ про відсторонення і виплатити заробітну плату. 31 січня жінка повернулася на роботу. Сума компенсації, яку їй мають виплатити, становить близько 16 тисяч гривень. Марина Кошельник розповіла, що на момент відсторонення вона була вакцинована, але відмовилась надавати закладу освіти довідку про це.

"Посилаючись на Статтю 39 прим. 1 Закону "Про охорону здоров’я", я маю право на медичну таємницю. І я відмовилась надавати цю інформацію. Щоб показати, що в нашій країні обов’язки є тільки для населення, а в інших високопоставлених людей є тільки права. В суді було ці дані надано, відповідно, автоматично медична моя таємниця, сенс про неї далі не казати, якщо в суді я це підтвердила, то я вже вийшла на роботу".

ФОТО: з Facebook Марини Кошельник Марина Кошельник

Намагається визнати незаконним і скасувати наказ про відсторонення, а також стягнути середню заробітну плату, витрати на адвоката та судовий збір і психолог дитячого садка №7 Любов Радченко.

"Ця вакцина не занесена до переліку обов’язкових. Це рекомендоване щеплення. Я не антивакцинатор. Я роблю щеплення від грипу, дитину вакциную і всі щеплення є. Але оцей примус, який є зараз, я проти, тому й подала до суду".

ФОТО: з Facebook Любові Радченко Любов Радченко

Нагадаємо, згідно з Постановою Кабміну з 8 листопада від роботи відсторонили невакцинованих освітян та держслужбовців. У Чернігові це були 5 працівників Чернігівської ОДА та 218 освітян. Люди вважали це незаконним і почали звертатися до судів. Василь Білогура сказав, що рішення судів на користь відсторонених вони будуть оскаржувати. Загальна сума компенсацій, які намагаються відсудити освітяни, поки невідома. Вчора на нараді у міськраді міський голова Владислав Атрошенко сказав, що питання судових позовів і законності чи незаконності відсторонень треба вирішувати на державному рівні.

ФОТО: Суспільне Чернігів Владислав Атрошенко

"З юридичним відділом відпрацювати, що ми робимо з цими позовами. Подивіться на юридичну перспективу регресом ці позови перенаправляти до відповідного міністерства. Знаходячись у вертикалі виконавчої влади, ми не можемо не виконувати розпоряджень, постанов вищих керівних органів цієї ж вертикалі адміністративної влади. Ми змушені виконувати, нас штрафують суди, ми платимо з міського бюджету. Як мінімум, це абсурдно виглядає".

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