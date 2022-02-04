З початку 2022 року представники Держспоживслужби погодили 164 меню навчальним закладам Харківщини. Нові норми харчування мають запровадити усі заклади без винятку. У Держспоживслужбі закликають адміністрації закладів "творчо підходити" до нововведень.

У 2021 році Держпродспоживслужба отримала 704 меню для закладів освіти, 377 з яких погодили, у січні 2022-го погодили 164 з 215 поданих меню, розповів в ефірі "Українського радіо Харків" виконувач обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олександр Овчаренко.

"Кожен навчальний заклад чи балансоутримувач — той, хто організовує харчування для дітей, має погодити меню, вони не можуть працювати на власний розсуд. Якщо не погоджене меню або воно не відповідає нормам, то будуть штрафні санкції. Ми не націлені на те, щоб одразу всім виписувати протоколи, тому спочатку виписуємо приписи і якісь мінімальні санкції", — сказав Овчаренко.

За його словами, залежно від кількості порушень, штрафи можуть сягати від тисячі до 100 тисяч гривень.

"Безумовно, є ще певні нарікання на меню, але це залежить не лише від того, що прописані саме такі зміни, а й від того, наскільки творчо й відповідально ставляться співробітники на місцях", — зазначає в. о. начальника.

Нове меню: досвід Близнюківської громади

"Комусь не сподобалося, комусь дуже сподобалося, і це бачили по порожніх тарілках. Страви нові, страви екзотичні, із цікавими назвами", — коментує директорка Близнюківського ліцею Маргарита Іваненко.

Одну з нових страв меню дали скуштувати селищному голові Геннадію Королю. Його запросили на обід, згадує Маргарита Іваненко: "Він прийшов і потрапив на морквяний суп-пюре. І коли побачив, каже: "Це так яскраво, це так гарно і це смакує". І разом з дітками посмакував морквяний суп, біля нього діти поїли суп. Так що все добре".

"Перш за все ми намагаємось зацікавити дітей назвою. Розповідаємо, що вони будуть сьогодні їсти. Ми познайомили із людиною, яка розробила ці страви, подивилися відео з Євгеном Клопотенком, де він розповідає про своє меню", — говорить керівниця ліцею.

З перших днів дії нового меню директорка Близнюківського ліцею отримує зворотний зв'язок від батьків. Запевняє, що "дуже негативних зауважень" немає.

"Наприклад, одна мама зателефонувала і сказала, що діти прийшли голодні. Я кажу: ну давайте, мамочко, обговоримо, що їли ваші діти сьогодні. Якщо це був борщ, я його особисто дегустувала, була незвична інтерпретація борщу — без капусти, так, нам це незвично, але він був зі сливами, і на мій подив, дуже смачним. Так, діти не звикли бачити такого подання борщу, але це було смачно", — наголошує Іваненко.

На думку директорки ліцею, з часом діти звикнуть до нового меню.

"Треба дітей привчати, культура харчування повинна спрацьовувати, батьки повинні працювати — не дають їм поганих страв, їм дають корисні страви. Потрібно їсти і отримувати від цього задоволення. Я вважаю, що діти звикнуть. Ми будемо разом з батьками працювати", — каже директорка ліцею.

Автори: Вікторія Найдьонова, Тетяна Федоркова

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