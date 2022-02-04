Двадцять гривень за проїзд у приміських маршрутках платять жителі села Червона Слобода Черкаського району. Ціна за проїзд зросла місяць тому, та альтернативи дістатись обласного центру поки не має, розповіла Суспільному місцева жителька Зінаїда Овчаренко.

Дванадцять, п’ятнадцять, а потім відразу двадцять. Так збільшували ціну на проїзд із Червоної Слободи до Черкас, розповіла Суспільному місцева жителька, яка не назвала свого імені.

Другокурсниця Анастасія щодня їздить до університету автобусом №115.

"Я навчаюся в університеті, тому кожного дня плачу 20 гривень, бо немає куди діватися".

Суспільне: Черкаси

Щодня в Черкаси на роботу їздить Зінаїда Овчаренко. Для її бюджету транспортні витрати відчутні та альтернативи немає:

"Двадцять гривень плачу. Може у зв’язку з пальним, у зв’язку тим, що ціни на все зростають, підняли ціну. Дорогенько, але що поробиш? Нині все росте".

Суспільне: Черкаси

Відстань від зупинки "Електромережі" в Слободі до зупинки "Асфальтний завод" в Черкасах – 400 метрів. Проїхавши його пасажир має заплатити 20 гривень, розповів заступник сільського голови Червонослобідської громади Олександр Шаповал. Тоді як за проїзд через весь обласний центр на цій же маршрутці пасажир платить 7 гривень. Пояснень такому ціноутворенню немає.

"Нам причини ці невідомі, через те, що ми не маємо ані впливу, ані проводимо тендера, не укладаємо договори із перевізниками, маршрути, які проходять через нашу територіальну громаду. Всі тендера, всі договори, всі домовленості та люди, які можуть вплинути на перевізників – це райдержадміністрація, це місто Черкаси, тому що всі маршрути проходять через місто, через район", — розповів Олександр Шаповал.

Суспільне: Черкаси

Голова Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко телефоном пояснила, що повноваження разом з уже підписаними договорами на приміські перевезення передали обласній адміністрації. Цю інформацію підтвердив директор департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Сергій Чубань:

"Передали нам уже договори, які уклали райони. Перший конкурс буде в цьому місяці проводитися. Конкурсний комітет обирає, хто буде робити перевезення на конкретному об’єкті конкурсу – це раз, по-друге – держава ще в 2015 році заборонила втручання посадовців у господарську діяльність підприємців. Тому, що перевезення – це підприємницька діяльність, то все державою зроблено для того, щоб жоден посадовець не втручався в цей процес".

Суспільне: Черкаси

Відтак, за словами Сергія Чубаня, формують ціну самі перевізники. Голови територіальних громад можуть самостійно укласти угоди на внутрішні перевезення. Заступник сільського голови Червонослобідської громади Олександр Шаповал пояснив, чому в Слободі зробити це не можуть:

"Для ОТГ, щоб закільцювати Вергуни, Нечаївку, Хутори – все одно цей маршрут буде проходити або через місто, або через район. Прямого сполучення Червоної Слободи із іншими селами ОТГ немає".

Суспільне: Черкаси

Особисто коментувати кореспондентам Суспільного вартість проїзду в приміських маршрутах представники перевізників відмовляються. Телефоном заступниця директора "Сервіс-Авто 2005" пані Вікторія, як формується ціна на перевезення пояснила так:

"Зараз перевізники в такій халепі сидять: курс долара зростає, вартість пального зростає, ми прив’язані до цін на запасні частини автобусів, все формується на основі валюти, тому зараз не актуально про це балакати".

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