"Із болем в серці": в обласній бібліотеці започаткували новий проєкт

Національно-патріотичний проєкт "Із болем в серці" започаткували у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Його мета – творчі зустрічі з українськими авторами патріотичної прози та поезії.
За словами керівниці проєкту, головної спеціалістки Міністерства у справах ветеранів в Тернопільській області Ірини Скасків, зустрічі відбуватимуться в режимі онлайн та офлайн.
На першій говорили про повість Лесі Орляк "Ти зробив усе, що міг". Авторка присвятила книжку своєму синові Олександру Орляку, який загинув у Дебальцевому 6 лютого 2015 року.
Леся Орляк каже, що книжку за останні кілька років видали багатотисячним тиражем. Вона розійшлася не лише по всій Україні, а й Західною Європою, Англією та Америкою.
"Ця повість – мов пам'ятник у слові не лише синові, а й всім захисникам України. Біль можна виплакати, а можна й виписати у слові. Таким чином, доносимо нашу сучасну історію всьому світові", - каже Леся Орляк.
Проєкт "Із болем в серці" триватиме в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці до кінця року. Зокрема, на березень запланували презентацію книжок добровольця, ветерана АТО, мандрівника Василя Піддубного "Татова донечка" і "Холодне серце".
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