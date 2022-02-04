Національно-патріотичний проєкт "Із болем в серці" започаткували у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Його мета – творчі зустрічі з українськими авторами патріотичної прози та поезії.

За словами керівниці проєкту, головної спеціалістки Міністерства у справах ветеранів в Тернопільській області Ірини Скасків, зустрічі відбуватимуться в режимі онлайн та офлайн.

На першій говорили про повість Лесі Орляк "Ти зробив усе, що міг". Авторка присвятила книжку своєму синові Олександру Орляку, який загинув у Дебальцевому 6 лютого 2015 року.

ТОУНБ Авторка книжки "Ти зробив усе, що міг" Леся Орляк

Леся Орляк каже, що книжку за останні кілька років видали багатотисячним тиражем. Вона розійшлася не лише по всій Україні, а й Західною Європою, Англією та Америкою.

ТОУНБ Книжка "Ти зробив усе, що міг"

"Ця повість – мов пам'ятник у слові не лише синові, а й всім захисникам України. Біль можна виплакати, а можна й виписати у слові. Таким чином, доносимо нашу сучасну історію всьому світові", - каже Леся Орляк.

ТОУНБ "Із болем в серці": в обласній бібліотеці започаткували новий проєкт

Проєкт "Із болем в серці" триватиме в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці до кінця року. Зокрема, на березень запланували презентацію книжок добровольця, ветерана АТО, мандрівника Василя Піддубного "Татова донечка" і "Холодне серце".

Читати також