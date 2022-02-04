Щороку на Івано-Франківщині діагностують майже 4 000 випадків онкологічних захворювань. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив завідувач інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики Прикарпатського клінічного онкологічного центру Павло Семенів.

За його словами, 2021 рік став винятком у цій статистиці. Меншу кількість виявлених онкологічних випадків Павло Семенів пов’язує з пандемією COVID-19 — люди менше відвідували поліклініки.

"Стан за діагностику онкологічної захворюваності лежить на сімейній медицині. В час пандемії "первинка" завантажена боротьбою з коронавірусною хворобою, і ці пацієнти вчасно не проходили онкопрофілактичні огляди", — каже Павло Семенів.

"Від онкологічних захворювань в області померли 2 084 людини, що на 36 менше, ніж у попередньому — 2020 році. Серед померлих є шестеро дітей віком до 18 років. Майже у кожного четвертого пацієнта – 24% – медики виявили онкозахворювання на четвертій стадії", — оприлюднила статистику смертності у 2021 році голова облдержадміністрації Світлана Онищук.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я ОДА Володимира Дзьомбака, серед хворих на онкологію прикарпаток — 54% — на третій-четвертій стадії.

Павло Семенів каже, що основним фактором захворюваності на рак є вік. З його слів, впродовж останніх 30 років на людей у віці 50 і більше років припадає 84%-86% серед усіх, у кого вперше виявили онкозахворювання. У 2021 році 85,3% серед усіх захворілих – це люди віком від 50 років.

"З усіх занедужалих кожна третя жінка (32%) – з раком грудної залози. І ще більш сумна статистика щодо раку шийки матки – 52,9%. Жодного року у нас ще такого не було. Це — кожна друга", — каже Семенів.

У 2021 році в області померли 179 жінок від раку шийки матки й понад 200 – від раку грудної залози.

Онколог вважає, що кожен сімейний лікар мав би мати список жінок, які не проходили медогляд два і більше років. Адже 40% всіх онкологічних захворювань можна виявити візуально — це те, що може побачити лікар або пацієнт.

На його думку, за правильної організації профілактичних оглядів, показник "занедбаності" онкозахворювання міг бути меншим. Наприклад, при діагностиці раку на першій стадії 90% онкохворих живуть 10 і більше років.

"Рак — не вирок, а виклик людині. У нашій області є пацієнти, які перебувають на обліку 40 і більше років. Зі сьогоднішнім підходом до лікування хворих ми маємо на обліку станом на 1 січня 2022 року майже 32 тисячі всіх онкохворих за всі роки", — говорить Семенів.

З його слів, онкохворі повинні вакцинуватися проти COVID-19.

"Фактично кожен день звучать дзвінки, чи можна онкологічним хворим щепитися (від COVID-19 — ред.) Однозначно. Онкологія – це є група ризику, і онкохворі повинні вакцинуватися насамперед", — каже Павло Семенів.

Адже для обстеження в онкоцентрі пацієнти повинні мати скерування від сімейного лікаря й ПЛР-тест.

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