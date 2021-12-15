Смертність на Івано-Франківщині: від чого помирали жителі області у 2021 році

На Прикарпатті у січні-жовтні 2021 року кількість летальних випадків з діагнозом COVID-19 майже така сама, як і від онкохвороб — 1 626 та 1 838 смертей. Загалом в області зросла смертність жителів у січні-жовтні 2021 у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Летальність збільшилася на 1 252 випадки. Цьогоріч за 10 місяців кількість смертей становить 16 502, тоді як торік — 15 250.
Про це Суспільному повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.
За 10 місяців 2021 року на Івано-Франківщині найбільше людей помирали від хвороб системи кровообігу. Така тенденція збереглася з минулого року. Проте кількість померлих від хвороб системи кровообігу зменшується. За 10 місяців 2020 року — 10 625 померлих, а за січень-жовтень цього року — 10 533.
Ще одна причина, від якої на Івано-Франківщині помирають люди, — онкологія. За січень-жовтень 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого, кількість смертей від цієї недуги збільшилася на 40.
Загалом у 2021 році він онкологічних захворювань в Івано-Франківській області померли 1 838 людей.
Часто причиною смерті є не тільки хвороба, але й зовнішні чинники: ДТП, утоплення, отруєння, вбивства, суїциди. Померлих з таких причин за 10 місяців цього року на Франківщині зареєстрували 558. За аналогічний період минулого року — 554.
Кількість смертей через хвороби органів травлення за січень-жовтень 2021 року налічує 552 випадки, що на 77 більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Ще однією з причин смертей на Івано-Франківщині є хвороби органів дихання. Через них у 2020 році померли 316 людей. За 10 місяців цього року таких випадків — 284.
У 2020 році до причин смертності серед жителів області додалася хвороба COVID-19. За минулий рік внаслідок ускладнень померли 935 людей. За 10 місяців 2021 року через ускладнення від цієї хвороби померли 1 626 прикарпатців.
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